Honduras Sub-21 fracasó en Juegos Centroamericanos y dice adiós a otros dos torneos oficiales ¿Habrá Preolímpico para JJOO Los Ángeles 2028?

Fracaso doloroso. La <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/laseleccion/honduras-queda-fuera-de-los-juegos-centroamericanos-en-fase-de-grupos-tras-triunfo-de-panama-sobre-costa-rica-NE27898063" target="_blank">Sub-21 de Honduras</a></b> no midió la magnitud de una eliminación en los Juegos Centroamericanos de Guatemala 2025 y creó un efecto dominó muy doloroso para este generación, donde muchos no saben lo que es disputar un <b>Mundial Sub-17 y Sub-20.</b>Honduras, dirigida por el técnico<b> <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/laseleccion/orlando-lopez-conferencia-de-prensa-empate-honduras-panama-juegos-centroamericanos-AK27877575" target="_blank">Orlando López</a></b>, quedó última del grupo B perdiendo con <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/laseleccion/los-resultados-que-necesita-sub-21-honduras-para-avanzar-semis-juegos-centroamericanos-EK27872503" target="_blank">Costa Rica</a></b> por 1-0 y empatando 2-2 ante Panamá luego de llevar una ventaja de 2-0, además de un jugador de más tras una expulsión.