Honduras Sub-21 fracasó en Juegos Centroamericanos y dice adiós a otros dos torneos oficiales ¿Habrá Preolímpico para JJOO Los Ángeles 2028?

Honduras, dirigida por el técnico Orlando López , quedó última del grupo B perdiendo con Costa Rica por 1-0 y empatando 2-2 ante Panamá luego de llevar una ventaja de 2-0, además de un jugador de más tras una expulsión.

Fracaso doloroso. La Sub-21 de Honduras no midió la magnitud de una eliminación en los Juegos Centroamericanos de Guatemala 2025 y creó un efecto dominó muy doloroso para este generación, donde muchos no saben lo que es disputar un Mundial Sub-17 y Sub-20.

El golpe es fuerte para la representación catracha, de entrada dijo adiós a la defensa de las dos medallas de oro consecutivas conquistadas en San José 2013 y Managua 2017, ambas bajo el mando del entrenador Carlos Tábora.

Marcando el inicio del ciclo olímpico, los Juegos Centroamericanos de Guatemala 2025 otorgan en el fútbol masculino tres boletos a la siguiente competencia oficial: XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se celebrarán en Santo Domingo del 24 de julio al 8 de agosto de 2026. Honduras no tendrá participación.

Y la competencia sin la presencia del fútbol masculino catracho serán los XX Juegos Panamericanos, se realizarán en Lima del 16 de julio al 1 de agosto del 2027. Esto debido que en Santo Domingo 2026 es el clasificatorio.

La esperanza para la mayoría de los actuales seleccionados Sub-21 de Honduras está en jugar en el próximo Preolímpico Sub-23. Pero este torneo todavía no es oficializado por la Concacaf rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

En la anterior clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024, los boletos fueron otorgados por Concacaf durante un Premundial Sub-20 realizado en San Pedro Sula, Honduras. Fueron Estados Unidos y República Dominicana los clasificados.

Si se vuelve a repetir el anterior método de clasificación a Juegos Olímpicos por parte de la Concacaf significa que la mayoría de los seleccionados Sub-21 dicen adiós a su etapa en selecciones menores.

En la actual Sub-21 de Honduras apenas los futbolistas Juergen García, Mathías Vázquez y Nayrobi Vargas han estado convocados a diferentes microciclos de la Selección Mayor de Honduras bajo el mando de Reinaldo Rueda.

Muchos de estos futbolistas no lograron competir en los Mundiales Sub-17 en Brasil 2019 e Indonesia 2023, tampoco a nivel Sub-20 en el Mundial de Chile que acaba de concluir.

PLANTEL DE HONDURAS SUB-21 EN GUATEMALA



​​​PORTEROS: Daniel Paguada (Motagua), Juergen García (FC Leones)



DEFENSAS: Jordan García (Motagua), Jonathan Argueta (Motagua), Jeferson Castillo (Platense), Samuel Sanders (Victoria), Jeffrey Ramos (Real Sociedad), Daylor Cacho (Real España).



VOLANTES: Jorge López (UPN), Justin Ponce (UPN), Ronald Polanco (Olimpia), Ángel Aguilar (Arsenal Sao), Jayson Quintanilla (North Carolina FC - USA), Johann Chirinos (FC. Ingolstad I - Alemania).



DELANTEROS: Didier Paguada (Olimpia), Edwin Munguía (Motagua), Mathías Vásquez (Motagua), Edil Mármol (Génesis PN), César Sevilla (Marathón), Nayrobi Vargas (Mainz Il - Alemania).