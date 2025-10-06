Nayrobi Vargas se integra a Honduras, dónde estaba al ser convocado y conocerá al futbolista que admira: "desde niño quise estar acá"

Uno de las grandes novedades en la Selección de Honduras para los juegos eliminatorios contra <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/laseleccion/ffh-anuncia-sold-out-honduras-vs-costa-rica-eliminatoria-concacaf-rumbo-mundial-2026-DA27633022" target="_blank">Costa Rica y Haití</a></b> es el joven delantero <b>Nayrobi Vargas</b>, quien milita en el Mainz II de Alemania.<b>Con sus 19 años y 1.90 metros de estatura</b>, el futbolista arribó hoy a San Pedro Sula para unirse a la Bicolor con la mirada y confianza del técnico Reinaldo Rueda, quien lo tiene bien estudiado y le ha dado el respectivo seguimiento.