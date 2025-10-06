Nayrobi Vargas se integra a Honduras, dónde estaba al ser convocado y conocerá al futbolista que admira: "desde niño quise estar acá"

Con sus 19 años y 1.90 metros de estatura , el futbolista arribó hoy a San Pedro Sula para unirse a la Bicolor con la mirada y confianza del técnico Reinaldo Rueda, quien lo tiene bien estudiado y le ha dado el respectivo seguimiento.

Uno de las grandes novedades en la Selección de Honduras para los juegos eliminatorios contra Costa Rica y Haití es el joven delantero Nayrobi Vargas , quien milita en el Mainz II de Alemania.

"Estoy muy feliz, es un orgullo y desde niño quise estar acá", fueron sus primeras palabras del nacido en San Pedro Sula, Cortés, el 20/05/2006 y además es hijo de Chimilio Vargas un exjugador de Marathón y Real España en la decada de los 90's.

La convocatoria lo tomó por sorpresa: "muy contento, estaba en mi casa, tranquilo y miré que estaba convocado. Mi familia está feliz" y agregó: "es muy importante para mí, he estado en los procesos".

El "Búfalo" destacó que "he hablado con Rueda desde casi un año" y además en óptimas condiciones a la Selección de Honduras, cuenta con 7 partidos en la presente temporada con Mainz II: "estoy agarrando minutos".

Nayrobi Vargas sabe que es muy complicado ser parte de un partido tan valioso como lo será ante Costa Rica, sino seguirá esperando la oportunidad: "estoy joven y es paso a paso, tengo la mentalidad de hacer todo de la mejor manera. Vengo feliz, estoy preparado para cualquier cosa".

El seguimiento de los aficionados lo destacó, desde que dio su salto en la Sub-17 de Honduras y mostrando siempre su amor por la Bicolor: "gracias por el apoyo, feliz que la afición cuente conmigo".

Uno de los detalles que sorprendió fue tras la consulta del futbolista hondureño que más siente admiración en estos momentos. "Con Choco (Lozano), desde chiquito lo veo en la tele y ahorita podré conocerlo. Choco ha tenido su carrera en Europa, España. Lo admiro".

Además, el exjugador de las divisiones inferiores del FC Dallas de la MLS confirmó a su llegada al aeropuerto internacional Ramón Villeda Morales que estará presente con la Sub-21 de Honduras en los Juegos Deportivos Centroamericanos 2025 en Guatemala del 18 al 30 de octubre.