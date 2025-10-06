¿Honduras al Mundial 2026? La IA predice cómo le irá a la Bicolor ante Costa Rica y Haití; así quedaría la tabla de posiciones

De acuerdo con los pronósticos dados por la IA, la Bicolor de <b>Reinaldo Rueda </b>vencería a <b>Costa Rica </b>2 - 0 en San Pedro Sula, con goles de <b>Luis Palma</b>, de tiro libre, y <b>Antony Lozano</b>, manteniendo así su paso perfecto en el grupo. <br />En la jornada 4, Honduras regresaría al <b>Estadio Nacional Chelato Uclés </b>de Tegucigalpa para enfrentar a una veloz y peligrosa <b>selección de Haití</b>. Sin embargo, la localía jugaría a favor de los catrachos, que según la IA ganarían 2 - 1 con tantos de <b>Luis Palma </b>y <b>Romell Quioto</b>.Con estos resultados, <b>Honduras </b>se consolidaría como líder absoluto del grupo, con cuatro victorias en tres partidos, lo que la dejaría virtualmente clasificada a la siguiente ronda y muy cerca de su regreso al Mundial, algo que no ocurre desde <b>Brasil 2014</b>.