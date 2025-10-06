¿Honduras al Mundial 2026? La IA predice cómo le irá a la Bicolor ante Costa Rica y Haití; así quedaría la tabla de posiciones

La Selección Nacional de Honduras podría estar cerca de volver a una Copa del Mundo, según proyecciones realizadas por la Inteligencia Artificial para las jornadas 3 y 4 de la Eliminatoria de Concacaf rumbo al Mundial 2026. Diario DIEZ le pidió a una Inteligencia Artificial que predijera los resultados de las dos fechas FIFA de octubre en el grupo de Honduras en la eliminatoria de Concacaf y la IA analizó el rendimiento reciente, el contexto de cada selección.

De acuerdo con los pronósticos dados por la IA, la Bicolor de Reinaldo Rueda vencería a Costa Rica 2 - 0 en San Pedro Sula, con goles de Luis Palma, de tiro libre, y Antony Lozano, manteniendo así su paso perfecto en el grupo.

En la jornada 4, Honduras regresaría al Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa para enfrentar a una veloz y peligrosa selección de Haití. Sin embargo, la localía jugaría a favor de los catrachos, que según la IA ganarían 2 - 1 con tantos de Luis Palma y Romell Quioto. Con estos resultados, Honduras se consolidaría como líder absoluto del grupo, con cuatro victorias en tres partidos, lo que la dejaría virtualmente clasificada a la siguiente ronda y muy cerca de su regreso al Mundial, algo que no ocurre desde Brasil 2014.

RESULTADOS DE LA JORNADA 3 Y 4 SEGÚN LA IA

Jornada 3:



Honduras 2 - 0 Costa Rica



"Honduras llega como líder del grupo e invicta, sin recibir goles y mostrando un bloque sólido. Costa Rica, en cambio, no ha logrado sumar victorias en la Eliminatoria de Concacaf rumbo al Mundial 2026".



Nicaragua 1 - 3 Haití

Jornada 4:



Honduras 2 - 1 Haití



"La Selección Nacional de Honduras regresa al estadio capitalino para enfrentar a Haití en un duelo decisivo. Reinaldo Rueda podría mantener la misma base titular. Haití representa un rival peligroso por su velocidad, pero la localía favorece a los catrachos".



Costa Rica 2 - 0 Nicaragua.

