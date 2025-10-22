La Selección

¡Honduras depende de un milagro! Los resultados que necesita para avanzar a semis de Juegos Centroamericanos

La Selección de Honduras necesita que Costa Rica derrota a Panamá en el cierre de la fase de grupos de los Juegos Centroamericanos.

    Así está el panorama de la Selección de Honduras en los Juegos Centroamericanos de Guatemala 2025.

    Mario O. Figueroa
2025-10-22

La Selección Sub-21 de Honduras complicó seriamente sus aspiraciones de clasificar a las semifinales de los Juegos Deportivos Centroamericanos tras empatar 2-2 ante Panamá en el estadio Cementos Progreso de Ciudad de Guatemala.

El resultado dejó a la Bicolor con un solo punto en el Grupo B, quedando al borde de la eliminación y con pocas opciones de revalidar la medalla de oro conquistada en la edición anterior.

El equipo catracho no logró sostener la ventaja que había conseguido en el marcador y terminó pagando caro sus errores defensivos en los minutos finales del encuentro. Con ese empate, Honduras deberá esperar una combinación de resultados muy favorable para mantener viva la esperanza de avanzar a la siguiente ronda.

Para que la clasificación sea posible, la Selección Nacional necesita que Costa Rica derrote por dos goles de diferencia a Panamá en el cierre del grupo, programado para este viernes. El marcador debe ser lo suficientemente amplio para que los ticos terminen con mejor diferencia de goles que los canaleros y permitan que Honduras ascienda al segundo lugar por criterios de desempate.

El panorama no es alentador, ya que el conjunto panameño ha mostrado solidez ofensiva, mientras que Honduras no solo depende del resultado ajeno, sino también de que el desenlace sea abultado en su favor estadístico. La falta de contundencia frente al arco rival ha sido uno de los principales obstáculos para el cuadro dirigido por la Bicolor.

De esta manera, Honduras deberá aferrarse al milagro y esperar que las matemáticas le jueguen a favor. Una victoria costarricense por una amplia diferencia sería el único escenario que mantendría con vida al conjunto catracho, que ve alejarse la posibilidad de defender la medalla de oro y repetir la gloria de años anteriores en el fútbol centroamericano.

