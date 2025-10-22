¡Honduras depende de un milagro! Los resultados que necesita para avanzar a semis de Juegos Centroamericanos

La Selección Sub-21 de Honduras complicó seriamente sus aspiraciones de clasificar a las semifinales de los Juegos Deportivos Centroamericanos tras empatar 2-2 ante Panamá en el estadio Cementos Progreso de Ciudad de Guatemala.

El resultado dejó a la Bicolor con un solo punto en el Grupo B, quedando al borde de la eliminación y con pocas opciones de revalidar la medalla de oro conquistada en la edición anterior.

El equipo catracho no logró sostener la ventaja que había conseguido en el marcador y terminó pagando caro sus errores defensivos en los minutos finales del encuentro. Con ese empate, Honduras deberá esperar una combinación de resultados muy favorable para mantener viva la esperanza de avanzar a la siguiente ronda.