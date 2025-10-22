La Selección

Orlando López da la cara tras el amargo empate y revela los pecados ante Panamá: "En cinco minutos regalamos el juego"

El entrenador de la Sub-21 de Honduras aseveró que es complicado que la Bicolor avance a semifinales de los Juegos Centroamericanos.

La Selección Sub-21 de Honduras tenía el sartén por el mango este miércoles, pero dos goles canaleros acabaron con el boleto de la Bicolor a las semifinales de los Juegos Centroamericanos de Guatemala 2025.

Orlando López, director técnico de La H, dio la cara tras el amargo empate de Honduras en suelo chapín, donde salió en defensa de los juveniles Sub-21 y mencionó los pecados capitales que cometieron tras la igualdad en Guatemala.

DECLARACIONES

El amargo empate 2-2 ante Panamá: "Desafortunadamente en una desatención nos hacen un gol y nos complica el partido y un centro de los costados que tanto hemos hablado y hemos referenciado marca, hemos trabajado en eso, en la parte de la planificación también, el plan de partido, pero bueno este es el fútbol. Yo creo que un jugador que no acate esos detalles, que no esté atento, obviamente pues ahí se va a surgir el oro. También hay que darle el mérito a ellos, verdad, que pudieron con 10 hombres tener los restos físicos como para poder llegar al área y nos hicieron un par de jugadas ahí al final y nosotros por esas desatenciones que ya mencionamos pues nos empatan el partido".

Duro momento: "Nos deja ya prácticamente eliminados, aquí no vamos a ser ilusos y vamos a pensar de que, porque para mí Panamá es un escalón arriba de Costa Rica. Nosotros perdemos con Costa Rica pues también porque nosotros mismos no ganamos, igual hoy también yo creo que en cinco minutos nosotros regalamos el juego y queda el aprendizaje, pero no quiero que sea una excusa. Al final esto es el fútbol, es de hacer no de merecer. También el partido pasado dijimos que merecíamos ganar porque jugamos bien o que tuvimos mayor volumen de juego, que tuvimos mayores oportunidades de anotar, pero no la metimos".

Hubo garra, pero no ajustó: "Lastimosamente esta selección yo creo que lo que sí no se puede negar es que si hubo tramos del juego y en casi todo el partido esa actitud, esa garra catracha que nos caracteriza a nosotros los hondureños, pero que yo también siento que tenemos que mejorar esa parte. No podemos quedarnos ahí. Si nosotros queremos competir a nivel internacional tenemos que darle un plus a nuestros jugadores. Obviamente creo que con el trabajo que se está haciendo en la liga y muchos entrenadores que están trabajando muy bien, yo creo que se va a dar ese pequeño salto".

A dar el salto: "Cuando llegue el momento nosotros somos el reflejo de la Liga Nacional y de los entrenadores que tanto trabajan allá en las ligas menores y en las reservas. Yo creo que al final vamos a dar ese salto y lo vamos a poner a la par. No vamos a ser ilusos también en decir que lo vamos a poner a la par de México o Estados Unidos en poco tiempo, pero yo creo que se están haciendo cosas importantes de parte de la federación y también de la Liga Nacional y los clubes porque están inmiscuidos en esto".

Los cambios no funcionaron y defiende a los juveniles: "Por supuesto. A los jóvenes yo no voy a ir en contra de ellos porque reconocemos el esfuerzo. Sabemos todo el esfuerzo que hizo Matías el primer tiempo, el esfuerzo que hizo Munguía en el primer tiempo. Yo creo que fueron bastiones fundamentales para alcanzar ese 2 por 0 momentáneo que teníamos. Ya en todo el partido y con los recambios creo que no estuvieron acertados, se dieron las instrucciones claras y lastimosamente pues no se contó con la fortuna de que pudieran controlar el juego. Era más bien manejar el juego y obviamente pues en el ánimo, en el deseo de poder evitar que nos hagan un gol al final, caemos en esa situación y nos hacen un par de goles que yo siento que nosotros mismos los hicimos".

