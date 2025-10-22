Orlando López da la cara tras el amargo empate y revela los pecados ante Panamá: "En cinco minutos regalamos el juego"

<b>El amargo empate 2-2 ante Panamá: </b>"Desafortunadamente en una desatención nos hacen un gol y nos complica el partido y un centro de los costados que tanto hemos hablado y hemos referenciado marca, hemos trabajado en eso, en la parte de la planificación también, el plan de partido, pero bueno este es el fútbol. Yo creo que un jugador que no acate esos detalles, que no esté atento, obviamente pues ahí se va a surgir el oro. También hay que darle el mérito a ellos, verdad, que pudieron con 10 hombres tener los restos físicos como para poder llegar al área y nos hicieron un par de jugadas ahí al final y nosotros por esas desatenciones que ya mencionamos pues nos empatan el partido". <b>Duro momento:</b> "Nos deja ya prácticamente eliminados, aquí no vamos a ser ilusos y vamos a pensar de que, porque para mí Panamá es un escalón arriba de Costa Rica. Nosotros perdemos con Costa Rica pues también porque nosotros mismos no ganamos, igual hoy también yo creo que en cinco minutos nosotros regalamos el juego y queda el aprendizaje, pero no quiero que sea una excusa. Al final esto es el fútbol, es de hacer no de merecer. También el partido pasado dijimos que merecíamos ganar porque jugamos bien o que tuvimos mayor volumen de juego, que tuvimos mayores oportunidades de anotar, pero no la metimos".