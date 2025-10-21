Oficial: La Selección de Honduras conoce los tres rivales que enfrentará en el Premundial rumbo a la Copa del Mundo 2026

Cada partido en esta fase será clave para acumular puntos y asegurar el pase al Premundial, donde los mejores equipos de la región se disputarán los boletos hacia la Copa del Mundo Sub-17. En esta instancia, la regularidad y la fortaleza mental serán factores determinantes para la <b>“H” menor</b>, que buscará mantener el prestigio que históricamente ha mostrado en los torneos juveniles.Aunque el sorteo ya está definido, <b>Concacaf aún no ha confirmado las fechas ni la sede</b> del Clasificatorio. Se espera que en las próximas semanas se anuncien los detalles logísticos del evento, incluyendo los estadios y el calendario oficial de partidos, lo cual permitirá a las selecciones ajustar su planificación deportiva.Con la ilusión intacta, la Sub-17 de Honduras inicia una nueva travesía hacia el sueño mundialista. Cada duelo ante Bermuda, Guyana y Surinam será una oportunidad para demostrar el <b>orgullo catracho</b>, el espíritu de lucha y la calidad futbolística que distingue a los jóvenes talentos hondureños en el escenario de <b>Concacaf.</b>