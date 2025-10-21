Oficial: La Selección de Honduras conoce los tres rivales que enfrentará en el Premundial rumbo a la Copa del Mundo 2026

La Selección Sub-17 de Honduras ya conoce a sus rivales para el próximo Clasificatorio de Concacaf rumbo al Mundial de la categoría, un torneo que servirá como vitrina para la nueva generación de futbolistas catrachos. El sorteo dejó al combinado nacional en el Grupo H, donde compartirá zona con Bermuda, Guyana y Surinam, tres selecciones que buscarán el mismo objetivo: avanzar al Premundial y soñar con la cita mundialista. El anuncio fue realizado por la Federación de Fútbol de Honduras, que oficializó la conformación de los grupos para este proceso juvenil. La competencia representa una nueva oportunidad para que los jóvenes hondureños demuestren su talento, disciplina y compromiso con la camiseta nacional, bajo la mirada atenta del cuerpo técnico y de todo un país que espera ver surgir a las próximas figuras del fútbol hondureño.

Cada partido en esta fase será clave para acumular puntos y asegurar el pase al Premundial, donde los mejores equipos de la región se disputarán los boletos hacia la Copa del Mundo Sub-17. En esta instancia, la regularidad y la fortaleza mental serán factores determinantes para la “H” menor, que buscará mantener el prestigio que históricamente ha mostrado en los torneos juveniles. Aunque el sorteo ya está definido, Concacaf aún no ha confirmado las fechas ni la sede del Clasificatorio. Se espera que en las próximas semanas se anuncien los detalles logísticos del evento, incluyendo los estadios y el calendario oficial de partidos, lo cual permitirá a las selecciones ajustar su planificación deportiva. Con la ilusión intacta, la Sub-17 de Honduras inicia una nueva travesía hacia el sueño mundialista. Cada duelo ante Bermuda, Guyana y Surinam será una oportunidad para demostrar el orgullo catracho, el espíritu de lucha y la calidad futbolística que distingue a los jóvenes talentos hondureños en el escenario de Concacaf.