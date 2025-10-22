Panamá amarga a Honduras con dos goles en el agregado y La H queda en estado crítico en los Juegos Centroamericanos

¡Catástrofe en la Sub-21 de Honduras! La Bicolor dejó escapar la clasificación en el último suspiro, luego de que Panamá anotara dos goles en tiempo agregado para el 2-2 final donde La H está casi eliminada en la fase de grupos de los Juegos Centroamericanos de Guatemala 2025. Durante los primeros 25 minutos del partido, Panamá mostró mejor dominio del balón y mayor claridad en su propuesta ofensiva. Con pases precisos y un juego más estructurado, los canaleros impusieron el ritmo ante una selección hondureña que apenas lograba acomodarse en el terreno. Aunque la H tuvo algunos destellos en ataque, sus hombres de arriba no lograban conectar de forma efectiva.