Panamá amarga a Honduras con dos goles en el agregado y La H queda en estado crítico en los Juegos Centroamericanos

¡Catástrofe en la Sub-21 de Honduras! La Bicolor dejó escapar la clasificación en el último suspiro, luego de que Panamá anotara dos goles en tiempo agregado para el 2-2 final donde La H está casi eliminada en la fase de grupos de los Juegos Centroamericanos de Guatemala 2025. Durante los primeros 25 minutos del partido, Panamá mostró mejor dominio del balón y mayor claridad en su propuesta ofensiva. Con pases precisos y un juego más estructurado, los canaleros impusieron el ritmo ante una selección hondureña que apenas lograba acomodarse en el terreno. Aunque la H tuvo algunos destellos en ataque, sus hombres de arriba no lograban conectar de forma efectiva.

Sin embargo, el despertar catracho llegó al minuto 28 con una jugada que levantó a todos de sus asientos. Daylor Cacho, con visión y técnica, filtró un pase magistral al espacio para Samuel Card, quien ganó la espalda de los defensores panameños. El delantero de Victoria eludió al arquero con gran categoría, pero su disparo zurdo, con el arco totalmente vacío, se marchó increíblemente desviado. Esa acción pareció encender a la Bicolor, que tomó confianza y mejoró su dinámica ofensiva. Apenas siete minutos después, al 35’, Jeffrey Ramos lanzó un pase largo desde el fondo, Edwin Munguía se anticipó a la salida del guardameta panameño y definió con temple para marcar el 1-0. El grito de gol resonó como un desahogo, premiando el esfuerzo y la reacción de los dirigidos por Honduras.

Con la ventaja, la Selección Nacional jugó con más soltura y confianza. En una gran combinación al minuto 43, nuevamente Munguía se hizo notar al mandar un centro medido al área para Mathías Vázquez, quien conectó de cabeza, pero su remate pasó apenas rozando el poste. Era el segundo aviso de una Honduras que cerraba mejor la primera mitad. Panamá se complicó con una expulsión, este detalle la Bicolor lo aprovechó en el minuto 80'. César Sevilla, atacante del Marathón de San Pedro Sula, anotó un sutil gol para decretar el 2-0 en favor de los comandados por Orlando López. No obstante, el fútbol castiga las desconcentraciones, y en el tiempo agregado la historia dio un giro inesperado. En apenas tres minutos, Panamá aprovechó dos fallas defensivas para marcar un doblete relámpago que igualó el marcador 2-2. El desconcierto hondureño contrastaba con la euforia canalera, que no desaprovechó su oportunidad de rescatar un punto valioso.

Con este empate, Honduras se queda con un sabor amargo y apenas un punto en el torneo, mientras Panamá sumó su primera unidad y mantiene viva la esperanza con su próximo duelo ante Costa Rica. La Bicolor, por su parte, queda al borde de la eliminación, lamentando los minutos finales que borraron lo que parecía una victoria segura. IMPORTANTE: A semifinales de los Juegos Centroamericanos de Guatemala clasifican los primeros dos de cada grupo del fútbol masculino Sub-21.

