"Machuca" Ramírez: "Yo vengo a aportarle a la Selección en lo que se me necesita y lo que me pida el profe"

Marlon "Machuca" Ramírez, delantero del Olancho FC, recibió su convocatoria a la Selección de Honduras para los partidos eliminatorios de noviembre, en los que la Bicolor enfrentará a Nicaragua y Costa Rica. Este llamado representa una oportunidad histórica para el atacante, quien ha trabajado duro para ganarse un lugar en el equipo dirigido por Reinaldo Rueda. El pequeño atacante compareció en conferencia de prensa y compartió sus emociones, la responsabilidad que implica la convocatoria y cómo ha vivido el proceso personal y profesional que lo llevó a este momento. Además, habla sobre sus expectativas para los próximos partidos y la presión de suplir a jugadores clave del plantel.

Con humildad y entusiasmo, el popular 'Machuca', criado en las reservas del Club Vida, aborda cada pregunta, dejando claro que su compromiso es aportar todo lo que pueda al equipo y aprovechar al máximo esta oportunidad para representar a Honduras en una coyuntura tan importante.

- LO QUE DIJO -

¿Cómo estás para estos partidos y si crees que merecías esta convocatoria?



Creo que venía trabajando bien y todo. Me hacía la pregunta también, así como ustedes, me la hacía... Y mucha gente me preguntaba por qué no me convocaban y ahorita se da la oportunidad y hay que aprovecharla. ¿Cómo se siente con la convocatoria y crees que tienes chances de sumar minutos?



Creo que en el equipo he venido trabajando bien y eso es lo que me da la posibilidad de poder estar en la convocatoria final. Yo vengo a aportarle a la selección en lo que se me necesita y lo que me pide el profe. ¿Cuánta responsabilidad siente al saber que puede jugar en partidos decisivos para estar en una Copa del Mundo?



Lo del Choco Lozano es lamentable, sabemos lo que representa en la selección y bueno, creo que la responsabilidad está y es una responsabilidad de todos. Si me toca jugar pues doy lo mejor de mí. ¿Siente presión por ser uno de los encargados de suplir bajas en esta convocatoria?



Creo que la presión siempre va a estar. Al final sabemos a los que venimos a suplir, que son jugadores emblemáticos, que desde hace tiempo están acá. Pero bueno, como digo, al final creo que toca asimilarlo de buena forma. Si nos toca, pues daré doy lo mejor.

¿Qué hacía cuando se enteró de la convocatoria y qué le dijeron sus compañeros?



Primero sentí una alegría personal. De ahí la alegría del grupo al día siguiente que llegué al entreno. Todos me felicitaron. Y la buena vibra que se demostró es que viniera e hiciera lo mejor, así como estaba trabajando en el equipo. Al final son dos partidos y hay que pelear por un puesto. ¿Se imagina un momento mágico en cualquiera de esos dos partidos? ¿Qué piensa si el profe le dice que entre a jugar contra Nicaragua o Costa Rica?



Creo que como delantero uno se imagina cosas grandes. Poder meter un gol y clasificar a un Mundial, creo que sería marcar una historia en la Selección de Honduras, más que todo meter un gol y clasificar a un mundial. ¿Cómo maneja las emociones ante la importancia de estos últimos partidos eliminatorios?



Todo está en mantener la tranquilidad. Creo que al final el respaldo de los compañeros va a ser muy importante por ser de los primeros en estar acá. El apoyo de ellos y del profe creo que eso nos va a dar un aporte también.