"Machuca" Ramírez: "Yo vengo a aportarle a la Selección en lo que se me necesita y lo que me pida el profe"

<b>¿Qué hacía cuando se enteró de la convocatoria y qué le dijeron sus compañeros?</b><br /><br />Primero sentí una alegría personal. De ahí la alegría del grupo al día siguiente que llegué al entreno. Todos me felicitaron. Y la buena vibra que se demostró es que viniera e hiciera lo mejor, así como estaba trabajando en el equipo. Al final son dos partidos y hay que pelear por un puesto.<b>¿Se imagina un momento mágico en cualquiera de esos dos partidos? ¿Qué piensa si el profe le dice que entre a jugar contra Nicaragua o Costa Rica?</b><br /><br />Creo que como delantero uno se imagina cosas grandes. Poder meter un gol y clasificar a un Mundial, creo que sería marcar una historia en la Selección de Honduras, más que todo meter un gol y clasificar a un mundial.<b>¿Cómo maneja las emociones ante la importancia de estos últimos partidos eliminatorios?</b><br /><br />Todo está en mantener la tranquilidad. Creo que al final el respaldo de los compañeros va a ser muy importante por ser de los primeros en estar acá. El apoyo de ellos y del profe creo que eso nos va a dar un aporte también.