La emoción de 'Yio' Puerto tras su primera convocatoria con Honduras: El ser el sustituto del Choco, jugadores que admira y su mayor sueño

<b>— ¿Qué gol recuerdas de Honduras contra Costa Rica?</b><br /><br />No recuerdo mucho, pero sí los goles de Pavón y de David Suazo, fueron goles espectaculares que me marcaron, uno de Pavón que se lo metió pegado al poste, y me han marcado como ejemplo para mejorar mi técnica.<b>— ¿Cómo tomas los comentarios positivos de la afición?</b><br /><br />He recibido muchos mensajes positivos, con la afición estoy muy agradecido porque la gente pedía mi llamado desde un principio, pero todo es al tiempo de Dios y ahora se cumplió.<b>— ¿Quién fue la primera persona que te habló cuando te convocaron?</b><br /><br />Mi familia, muy contenta, me dijeron que disfrutara el proceso y el técnico me aconsejó que tomara la experiencia con humildad y que iba a vivir otro ambiente que para uno como jugador son únicos.<b>— ¿Quiénes apoyan este proceso contigo?</b><br /><br />Toda mi familia, el cuerpo técnico, el presidente del Platense, el grupo y la afición porteña.<b>— Estamos a dos partidos del mundial, ¿qué representa para ti ser parte de esta nómina?</b><br /><br />Me veo aprovechando las oportunidades que me den, entendiéndome con a mis compañeros, y si juego, bienvenido sea.<b>— ¿Has soñado con marcar un gol que clasifique al mundial?</b><br /><br />Claro, sería algo muy lindo y motivador, son sueños que a veces parecen imposibles, pero pueden hacerse realidad. Así como debutar con gol lo miraba algo imposible y Dios me lo cumplió y quiero hacerlo de buena forma.