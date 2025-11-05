La emoción de 'Yio' Puerto tras su primera convocatoria con Honduras: El ser el sustituto del Choco, jugadores que admira y su mayor sueño

En su primera entrevista como seleccionado nacional, el atacante del Platense, Erick 'Yio' Puerto muestra la emoción y el compromiso de al recibir su primera convocatoria a la absoluta de Honduras. A lo largo de la charla con DIEZ, se percibe su humildad y el valor que le da a la disciplina y al trabajo constante para alcanzar metas soñadas desde niño. El futbolista oriundo de Monterrey, Choloma, resalta el apoyo fundamental de su familia, cuerpo técnico y la afición catracha, quienes han sido clave en este proceso. La experiencia que adquirirá junto a jugadores más experimentados como Luis Palma, Jorge Benguché o Yustin Arboleda representa para él un aprendizaje invaluable.

Finalmente, Yio se muestra consciente del gran momento personal y profesional que vive en 2025 y envía un mensaje de optimismo a todos los aficionados de la bicolor nacional, asegurando que esta etapa es fruto de constancia, mentalidad positiva y el apoyo incondicional de su entorno.

- LO QUE DIJO -

— ¿Qué tal Yio, qué sensaciones tienes a pocas horas de concentrarte con la Selección Nacional de Honduras?



Buenos días, estoy muy contento, muy alegre, es mi primera experiencia en la Selección Nacional y la tomo de la mejor manera. — Cuando recibiste ese llamado, ¿qué pasó por tu cabeza?



Felicidad por ver los frutos de mi trabajo, poco a poco estoy logrando mis objetivos. Es una bonita experiencia y la tomo con mucho entusiasmo. — ¿Siendo sinceros, sientes que te lo merecías?



He trabajado para eso, no lo esperaba tan pronto, pero siempre he dicho que todo llega a su tiempo y el tiempo de Dios es perfecto. — Dentro de tu buen nivel, ¿era esa la prioridad, ser llamado a la Selección?



Sí, era una de las metas como jugador, defender a mi país y estar orgulloso de portar esos colores de la selección. — De cipote imagino vivías esos partidos Honduras contra Costa Rica o Nicaragua y ahora ya serás parte de la selección.



Recuerdo muchos momentos viendo los partidos de la selección con mi familia, momentos felices. Desde niño siempre soñé con estar ahí y cumplir ese sueño es muy bonito, es motivación para los jóvenes que aspiran a eso, solo es de proponérselo.

— ¿Qué gol recuerdas de Honduras contra Costa Rica?



No recuerdo mucho, pero sí los goles de Pavón y de David Suazo, fueron goles espectaculares que me marcaron, uno de Pavón que se lo metió pegado al poste, y me han marcado como ejemplo para mejorar mi técnica. — ¿Cómo tomas los comentarios positivos de la afición?



He recibido muchos mensajes positivos, con la afición estoy muy agradecido porque la gente pedía mi llamado desde un principio, pero todo es al tiempo de Dios y ahora se cumplió. — ¿Quién fue la primera persona que te habló cuando te convocaron?



Mi familia, muy contenta, me dijeron que disfrutara el proceso y el técnico me aconsejó que tomara la experiencia con humildad y que iba a vivir otro ambiente que para uno como jugador son únicos. — ¿Quiénes apoyan este proceso contigo?



Toda mi familia, el cuerpo técnico, el presidente del Platense, el grupo y la afición porteña. — Estamos a dos partidos del mundial, ¿qué representa para ti ser parte de esta nómina?



Me veo aprovechando las oportunidades que me den, entendiéndome con a mis compañeros, y si juego, bienvenido sea. — ¿Has soñado con marcar un gol que clasifique al mundial?



Claro, sería algo muy lindo y motivador, son sueños que a veces parecen imposibles, pero pueden hacerse realidad. Así como debutar con gol lo miraba algo imposible y Dios me lo cumplió y quiero hacerlo de buena forma.

— ¿Has llorado estas últimas horas?



Sí, de emoción y alegría al ver saber que después de tantos momentos duro en mi carrera y que todo el esfuerzo está dando frutos y eso me motiva a seguir trabajando. — ¿Se dice que tu llamada es ante la baja del Choco Lozano, cae el peso por eso?



No, Choco es un jugador con mucha experiencia en la selección, voy a aprender mucho de ellos todos mis compañeros. Creo que me apoyarán y me aconsejarán, motivado más que todo. — ¿A quién admiras dentro del grupo?



Admiro a quienes han ganado su lugar como Jorge Álvarez, Alexy Vega y El Toro Benguché, siempre han estado manteniéndose firmes y qué mejor compartir con ellos.