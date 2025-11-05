Nicaragua vs Honduras por Eliminatoria: Estos son los requisitos para ingresar al país nicaraguense

¡Falta una semana! El Nicaragua vs Honduras por la jornada cinco de la <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/estadisticas/eliminatoriaconcacaf" target="_blank">Eliminatoria Mundialista</a></b> está a la vuelta de la esquina, donde la Bicolor buscará conquistar un triunfo que lo acerque a la justa mundialista de United 2026. Los pinoleros son locales y quieren complicar a La H en un partido que también podría significar la clasificación de Honduras a la Copa de Mundo. No obstante, el estadio Nacional de Managua ha sido uno de los más difíciles en la Eliminatoria Mundialista. Ahora bien, la selección comandada por Reinaldo Rueda no estará sola en Nicaragua, ya que aficionados hondureños harán el viaje hasta suelo nicaragüense con el objetivo de apoyar y poder celebrar la clasificación en territorio visitante.