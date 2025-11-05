Nicaragua vs Honduras por Eliminatoria: Estos son los requisitos para ingresar al país nicaraguense

Ahora bien, la selección comandada por Reinaldo Rueda no estará sola en Nicaragua, ya que aficionados hondureños harán el viaje hasta suelo nicaragüense con el objetivo de apoyar y poder celebrar la clasificación en territorio visitante.

Los pinoleros son locales y quieren complicar a La H en un partido que también podría significar la clasificación de Honduras a la Copa de Mundo. No obstante, el estadio Nacional de Managua ha sido uno de los más difíciles en la Eliminatoria Mundialista.

¡Falta una semana! El Nicaragua vs Honduras por la jornada cinco de la Eliminatoria Mundialista está a la vuelta de la esquina, donde la Bicolor buscará conquistar un triunfo que lo acerque a la justa mundialista de United 2026.

Sin embargo, si querés visitar Nicaragua para el partido del 13 de noviembre, estos son los requisitos que se deben de cumplir en las oficinas de migración terrestre o aérea de Nicaragua.

Ingresar a Nicaragua desde Honduras es un proceso sencillo que permite a los ciudadanos de ambos países viajar sin necesidad de visa por un período de hasta 90 días. Los hondureños únicamente deben presentar su pasaporte vigente con al menos seis meses de validez desde la fecha de ingreso. En algunos casos, también se puede solicitar un boleto de salida o comprobante de continuación de viaje para asegurar que el visitante no planea permanecer más tiempo del permitido.

En los puntos fronterizos, ya sea por vía terrestre o aérea, las autoridades pueden requerir llenar un formulario migratorio, aunque este trámite suele ser rápido para los ciudadanos del CA-4. Si el hondureño viaja en vehículo propio, debe portar su licencia de conducir válida y cumplir con los pagos o permisos temporales exigidos para circular en el país. En la frontera terrestre, es común que se cobre una pequeña tasa de ingreso para automóviles, por lo que se recomienda llevar dinero en efectivo, preferiblemente en dólares o córdobas.

En el ámbito sanitario, Nicaragua ya no exige prueba PCR ni constancia de vacunación contra la COVID-19 para el ingreso, medida que fue eliminada oficialmente en 2023. Sin embargo, los viajeros que provengan o hayan transitado por países con riesgo de fiebre amarilla deben presentar su respectiva tarjeta de vacunación internacional. Es aconsejable verificar los requisitos actualizados antes del viaje para evitar inconvenientes en la frontera.

Se recomienda mantener copias de los documentos personales y cumplir con las normas migratorias locales, garantizando así un ingreso y permanencia sin contratiempos en el país vecino.