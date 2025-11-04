Tabla de posiciones del Mundial Sub 17: Honduras, El Salvador y México se complican, ¿qué necesita la 'H' para clasificar?

El elenco hondureño deberá de apostar por clasificar a la siguiente fase mediante el segundo lugar o siendo una de las mejor terceras, aduciendo que los brasileños cerrarán en un grupo que completan Zambia e Indonesia por el Grupo H. Los africanos vencieron 3-1 a los indonesios.

Ocho selecciones de Concacaf nos están representando en la Copa del Mundo de Qatar 2025 a nivel Sub 17 y la que peor quedó fue la de Honduras, esto tras caer en el inicio del certamen 7-0 contra Brasil .

Costa Rica fue la que mejor le fue, de las que ya jugaron, ya que igualó 1-1 contra Emiratos Árabes Unidos y lidera su grupo que comparte con Croacia y Senegal. Haití Cayó 4-1 contra Egipto y los mexicanos tampoco pudieron y perdieron 2-1 ante Corea del Sur, que es potencia en estas lides, todo esto por el Grupo E. En este encuadre Venezuela sorprendió abatiendo 3-0 a Inglaterra.

Otra de las selecciones de Centroamérica que participan en esta contienda es El Salvador, equipo que mostró su peor cara tras caer apaleado 5-0 contra Corea del Norte, la selección asiática que comanda el Grupo G. Los cuscatlecos quedaron último lugar ya que Alemania y Colombia igualaron 1-1.

Las otras selecciones que deberán debutar en la justa mundialista, hablando de las de Concacaf, son Estados Unidos, Canadá y la Panamá del argentino Leonardo Pipino, que supone hacer una buena presentación en Qatar 2025.