Tabla de posiciones del Mundial Sub 17: Honduras, El Salvador y México se complican, ¿qué necesita la 'H' para clasificar?

<b>Costa Rica</b> fue la que mejor le fue, de las que ya jugaron, <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/internacionales/mundial-sub-17-costa-rica-pone-feliz-a-concacaf-y-este-fue-el-resultado-que-saco-en-la-jornada-1-frente-seleccion-asiatica-DI28025446" target="_blank">ya que igualó 1-1 contra Emiratos Árabes Unidos</a></b> y lidera su grupo que comparte con <b>Croacia </b>y <b>Senegal</b>. <b>Haití </b>Cayó 4-1 contra <b>Egipto </b>y los mexicanos tampoco pudieron y perdieron 2-1 ante <b>Corea del Sur,</b> que es potencia en estas lides, todo esto por el Grupo E. En este encuadre Venezuela sorprendió abatiendo 3-0 a <b>Inglaterra</b>.Otra de las selecciones de Centroamérica que participan en esta contienda es <b>El Salvador</b>, equipo que mostró su peor cara tras caer apaleado 5-0 contra <b>Corea del Norte,</b> la selección asiática que comanda el Grupo G. Los cuscatlecos quedaron último lugar ya que <b>Alemania </b>y <b>Colombia </b>igualaron 1-1.Las otras selecciones que deberán debutar en la justa mundialista, hablando de las de Concacaf, son<b> Estados Unidos, Canadá </b>y la <b>Panamá </b>del argentino<b> Leonardo Pipino</b>, que supone hacer una buena presentación en Qatar 2025.