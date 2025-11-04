La Sub 17 de Honduras y las peores goleadas recibidas en las Copa del Mundo: España, Argentina, Brasil y Francia

El equipo de Israel Canales no tuvo la reacción necesaria para evitar la avalancha de los brasileños, que reafirmaron contra la 'H' la necesidad imperiosa que tienen de llevarse el trofeo a casa como en antiguos certámenes.

La Selección de Honduras encajó la peor paliza en toda su historia en mundiales Sub 17 al caer 7-0 contra Brasil , una potencia en estas categorías que apunta al título mundial. El equipo centroamericano tuvo un mal debut en la justa mundialista de Qatar 2025.

La historia dice que las selecciones hondureñas en estas categorías siempre sufren contra potencias y suelen ser apabulladas ante la superioridad de las europeas, sudamericanas y en una ocasión contra Japón.

La historia de la 'H' Sub 17 en esta rama comenzó en Corea del Sur 2007 donde caímos en ronda de grupos y en dos de ellos recibimos goleadas; 4-2 y 4-1 ante España y Argentina, respectivamente. En el Mundial del 2013, Emiratos Árabes Unidos, donde se realizó la mejor participación, caímos 3-0 ante Brasil.



VER MÁS: Honduras, a lavarse la cara: próximo partido de los catrachos en el Mundial Sub-17; hora y dónde ver el segundo juego

Luego en la Copa del Mundo del 2015 en Chile, Malí nos goleó 3-0; en la India 2017 Japón nos abatió 6-1 y Francia nos goleó 5-1, para terminar con la más reciente y la mas abultada en toda la historia, el 7-0 que Brasil le endosó al equipo nacional que tendrá que recomponer ante Zambia e Indonesia para buscar un boleto mediante segundo o tercer mejor lugar.