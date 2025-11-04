La Sub 17 de Honduras y las peores goleadas recibidas en las Copa del Mundo: España, Argentina, Brasil y Francia

La historia dice que las selecciones hondureñas en estas categorías siempre sufren contra potencias y suelen ser apabulladas ante la superioridad de las europeas, sudamericanas y en una ocasión contra <b>Japón</b>.La historia de la 'H' Sub 17 en esta rama comenzó en <b>Corea del Sur 2007 </b>donde caímos en ronda de grupos y en dos de ellos recibimos goleadas; 4-2 y 4-1 ante <b>España </b>y <b>Argentina</b>, respectivamente. En el <b>Mundial del 2013</b>, <b>Emiratos Árabes Unidos,</b> donde se realizó la mejor participación, caímos 3-0 ante <b>Brasil</b>.<br /><br /><b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/laseleccion/seleccion-honduras-goleada-brasil-proximo-partido-zambia-mundial-qatar-2025-fecha-horario-OJ28038152" target="_blank">VER MÁS: Honduras, a lavarse la cara: próximo partido de los catrachos en el Mundial Sub-17; hora y dónde ver el segundo juego</a></b>Luego en la <b>Copa del Mundo del 2015</b> en Chile, <b>Malí </b>nos goleó 3-0; en la <b>India 2017 Japón</b> nos abatió 6-1 y <b>Francia </b>nos goleó 5-1, para terminar con la más reciente y la mas abultada en toda la historia, el 7-0 que <b>Brasil </b>le endosó al equipo nacional que tendrá que recomponer ante <b>Zambia </b>e <b>Indonesia </b>para buscar un boleto mediante segundo o tercer mejor lugar.