Honduras, a lavarse la cara: próximo partido de los catrachos en el Mundial Sub-17; hora y dónde ver el segundo juego

Los goles de <b>Brasil </b>fueron obra de <b>Ruan Pablo </b>(9’), <b>Dell </b>(15’, 45+4’), <b>Felipe Morais </b>(19’), <b>Vítor Hugo </b>(59’), <b>Ângelo Cândido </b>(75’) y <b>Gabriel Mec </b>(90'). La <b>Selección de Honduras </b>no tuvo respuesta y, desde el minuto 20, ya perdía por 3-0, un resultado muy abultado.Esta goleada deja un panorama muy complicado para la Bicolor, ya que de los cuatro equipos del grupo solo clasifican los dos mejores, junto con los ocho mejores terceros de todo el torneo, a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo juvenil. Por ello, la diferencia de goles será determinante y <b>Honduras </b>necesitará ganar por buena cantidad en sus dos próximos compromisos.Cabe mencionar que la <b>Mini H </b>no contó con su mejor jugador, <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/laseleccion/mundial-sub-17-sale-a-la-luz-el-motivo-por-el-que-luis-suazo-se-perdio-el-juego-de-honduras-ante-brasil-y-el-otro-afectado-CJ28037577" target="_blank">Luis Suazo</a></b>, futbolista del <b>Sporting Braga </b>de Portugal, quien padece una tendinitis. Esa fue la razón por la que no pudo estar presente en el debut de los catrachos en Qatar.