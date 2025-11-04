Honduras, a lavarse la cara: próximo partido de los catrachos en el Mundial Sub-17; hora y dónde ver el segundo juego

¡A sacudirse y seguir! La Selección de Honduras sufrió una dolorosa paliza por 7-0 ante nada menos que Brasil, campeona del Sudamericano, en su debut en el Mundial Sub-17 que se está disputando en Qatar. La Bicolor, dirigida por Israel Canales, no mostró su mejor versión en el primer tiempo, en el que cayó 4-0 ante la Canarinha. Sin embargo, en la segunda parte recuperaron una parte de la memoria futbolística mostrada en el Premundial y comenzó a generar algunas llegadas ante los brasileños, pero se volvieron a caer minutos después del inicio.

Los goles de Brasil fueron obra de Ruan Pablo (9’), Dell (15’, 45+4’), Felipe Morais (19’), Vítor Hugo (59’), Ângelo Cândido (75’) y Gabriel Mec (90'). La Selección de Honduras no tuvo respuesta y, desde el minuto 20, ya perdía por 3-0, un resultado muy abultado. Esta goleada deja un panorama muy complicado para la Bicolor, ya que de los cuatro equipos del grupo solo clasifican los dos mejores, junto con los ocho mejores terceros de todo el torneo, a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo juvenil. Por ello, la diferencia de goles será determinante y Honduras necesitará ganar por buena cantidad en sus dos próximos compromisos. Cabe mencionar que la Mini H no contó con su mejor jugador, Luis Suazo, futbolista del Sporting Braga de Portugal, quien padece una tendinitis. Esa fue la razón por la que no pudo estar presente en el debut de los catrachos en Qatar.

¿CUÁNDO VUELVE A JUGAR HONDURAS EN EL MUNDIAL SUB-17?

La Selección de Honduras Sub-17 no tiene tiempo para seguir lamentando la goleada de Brasil. El siguiente juego de los dirigidos por Israel Canales será el próximo viernes 7 de noviembre ante Zambia a las 9:45 de la mañana (hora en territorio catracho) y se podrá ver por Tigo Sports y Telecadena 7/4.