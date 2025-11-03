La Selección

Nicaragua vs Honduras: todo lo que tienes que saber de la convocatoria, concentración y viaje de los catrachos para el juego eliminatorio de Concacaf

La Selección de Honduras cierra la ronda final el 13 y 18 de noviembre visitando en Managua a Nicaragua y San José en Costa Rica.

    La Selección de Honduras lidera el grupo C con 8 puntos y le quedan dos partidos por disputar. Foto cortesía FFH.
2025-11-03

Poco a poco pasan los días se acercan para definir a los clasificados de Concacaf al Mundial United 2026 y la última fecha FIFA de noviembre es la decisiva en la eliminatoria de los grupos A, B y C.

Concacaf otorga boletos directos a los 3 líderes de cada grupos, mientras que los 2 mejores segundos lugares irán a un repechaje intercontinental en México con la posibilidad de disputar el pase al Mundial 2025.

La Selección de Honduras se encuentra líder del C con 8 puntos, mientras que Costa Rica está segunda con 6, Haití lo sigue con 5 cierra Nicaragua con una unidad en cuarto jornadas.

Honduras cierra la ronda final el 13 y 18 de noviembre visitando en Managua a Nicaragua y San José en Costa Rica, no hay mañana y todo se cierra en estos dos encuentros.

PREPARACIÓN

La convocatoria de la Selección de Honduras está programada para conocerse este martes 4 de noviembre. Y un día después los seleccionados de la Liga Nacional comenzarán la concentración en Tegucigalpa.

Los legionarios citados pueden irse incorporando desde el domingo 9 de noviembre, continuando lunes y martes respectivamente. Todos llegando al aeropuerto en Palmerola en la ciudad de Comayagua.

Los trabajos continuarán este la sede del Olimpia y el estadio Nacional Chelato Uclés. El vuelo chárter con destino a Managua será el martes 11 de noviembre a las 3:00 pm desde el aeropuerto Toncontín de la ciudad de Tegucigalpa.

Posteriormente descansarán y al día siguiente será el reconocimiento del estadio Nacional de la ciudad de Managua, que tiene césped artificial y que tiene una capacidad para 20 mil personas.

Luego del encuentro frente a los Pinoleros, la Bicolor vuelve el viernes en horas de la mañana a Tegucigalpa para continuar con los entrenamientos enfocados en Costa Rica.

Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.
