Nicaragua vs Honduras: todo lo que tienes que saber de la convocatoria, concentración y viaje de los catrachos para el juego eliminatorio de Concacaf

Poco a poco pasan los días se acercan para definir a los clasificados de Concacaf al <b>Mundial United 2026 </b>y la última fecha FIFA de noviembre es la decisiva en la <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/estadisticas/eliminatoriaconcacaf" target="_blank">eliminatoria de los grupos A, B y C</a></b>.Concacaf otorga boletos directos a los 3 líderes de cada grupos, mientras que los 2 mejores segundos lugares irán a un repechaje intercontinental en México con la posibilidad de disputar el pase al Mundial 2025.La <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/laseleccion/confesion-del-bolillo-gomez-al-elegir-su-favorito-en-el-grupo-de-honduras-mundial-united-2026-EF27995670" target="_blank">Selección de Honduras</a></b> se encuentra líder del C con 8 puntos, mientras que Costa Rica está segunda con 6, Haití lo sigue con 5 cierra Nicaragua con una unidad en cuarto jornadas.Honduras cierra la ronda final el 13 y 18 de noviembre visitando en <b>Managua a Nicaragua y San José en Costa Rica</b>, no hay mañana y todo se cierra en estos dos encuentros.<b>PREPARACIÓN</b>La convocatoria de la Selección de Honduras está programada para conocerse este martes 4 de noviembre. Y un día después los seleccionados de la Liga Nacional comenzarán<b> la concentración en Tegucigalpa.</b>Los legionarios citados pueden irse incorporando desde el domingo 9 de noviembre, continuando lunes y martes respectivamente. Todos llegando al aeropuerto en Palmerola en la ciudad de Comayagua.