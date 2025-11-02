Luis Suazo se confiesa ante la FIFA: los consejos de su padre David y el debut de Honduras contra Brasil en el Mundial de Qatar

Luis Gabriel Suazo, el hijo menor del exdelantero David Suazo, se alista para afrontar con Honduras el Mundial Sub-17 de Qatar que arranca este lunes. La Bicolor hará su presentación el martes contra Brasil y buscará llegar lo más lejos posible en un grupo H que también comparte con Indonesia y Zambia. En las horas previas al certamen, la FIFA destacó al joven delantero catracho que milita en las inferiores del Braga portugués. "Luis busca prolongar el idilio de los Suazo con Honduras", titula el máximo ente del fútbol, que tuvo la oportunidad de entrevistarlo y lo califica como "una futura estrella con conocimientos de veterano".

Llega la gran cita, ¿cómo van esos nervios? "Siempre hay un poco de tensión. Hace mucho tiempo que no disputábamos un Mundial y esa tensión está ahí como es normal. Pero estamos trabajando bien, entrenando perfectamente y creo que vamos a llegar en una gran forma. Hicimos una buena fase de clasificación, una buena preparación en estas semanas y pienso que lo podemos hacer muy bien". El apoyo del país "Los compañeros siempre te ayudan, así como el staff y el pueblo hondureño. Es muy pasional y te muestra que está con nosotros. Eso siempre es positivo porque te hace llegar con una mentalidad diferente gracias al apoyo de la nación". Debut ante Brasil "Llevo mucho tiempo pensando en ese partido. Jugar contra Brasil no se hace todos los días. Es una gran selección, ha ganado muchos títulos y siempre enfrentarse a este tipo de países es muy difícil. Tiene buenos jugadores, trabajan muy bien y nos hará muy felices medirnos a un equipo que ganó este Sudamericano Sub-17. Creo que será un buen partido y nosotros jugaremos de nuestra forma porque vamos con la mentalidad de ganar".

Luego llegarán Zambia e Indonesia "Nosotros vamos con la mentalidad de que tenemos que ganar a todos. Jugaremos contra Brasil, que tiene mucha calidad, pero el objetivo es ganar a todos. No importa si es Brasil, Zambia o Indonesia". Eres hijo de David Suazo, ¿cómo has ido conociendo el legado de tu padre? "Al poco de nacer mi padre se retiró, pero he visto muchas fotos y videos. El fútbol lo llevo dentro desde pequeño. Siempre me gustaba ver videos de mi padre. Me gustaba su velocidad porque era diferente a los otros. En esa época había muy pocos jugadores veloces y me encantaba cuando recorría todo el campo. Muchas veces intento hacerlo, pero él ha sido mucho más veloz". El fútbol lo tenías en casa desde que naciste "Cuando era pequeño jugaba porque me llevaban y me gustaba. Mis compañeros de la escuela también jugaban y quieres hacerlo. Cuando eres tan pequeño juegas por estar con tus amigos y para divertirte. Después cuando las cosas se fueron poniendo más difíciles adopté la mentalidad de que quería quedarme en este fútbol. Es fácil decir que quieres ser futbolista cuando todas las cosas son simples y todo te va bien, pero cuando hay lesiones o momentos difíciles no es tan bonito. Cuando se pone difícil se demuestra si quieres hacerlo o no".

Debut con la Sub-17 de Honduras "Fue increíble porque hice mi debut en el Estadio de Morazán, en Honduras, y había mucha gente. Fue impresionante porque cuando marqué toda la gente gritó por mí. En Honduras a la gente no le importa si es la selección mayor o una inferior, con todas apoyan igual. Es imposible describir lo que sentí cuando entré en el campo". Naciste y creciste en Italia, pero tienes conexión con Honduras por tu padre "Yo en Honduras siempre venía de pequeño. Al final es parte de mi vida. Ahí nació mi padre y siempre he visitado el país con frecuencia. Tengo contacto constante con mi abuela, mi abuelo, mis tíos y mis tías, con toda mi familia de Honduras. Tengo una familia grande y te hacen sentir muy parte de la familia, aunque lleves tiempo sin verlos. Te hace sentir bien. Es un regalo cada vez que voy". Clasificación al Mundial "Estoy muy feliz por estar aquí en Qatar. Cuando nos clasificamos al Mundial siempre estaba pensando en Qatar. Siempre son partidos grandes, encuentros que ve mucha gente y están pendientes de nosotros. Es muy difícil jugar porque la tensión es mucho más alta, pero con la ayuda del grupo, el cuerpo técnico y todo el país nosotros podemos lograr cosas muy buenas".