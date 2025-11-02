Luis Suazo se confiesa ante la FIFA: los consejos de su padre David y el debut de Honduras contra Brasil en el Mundial de Qatar

<b>Objetivos </b>"Tenemos que pensar en pasar la fase de grupos. Después ya no sabes el camino que tendrías, pero no tenemos que pensar en eso. Honduras debe hacer su camino y tratar de ganar independientemente de la selección que tengamos enfrente". <b>Los consejos de su padre, David Suazo </b>"Cuando toca hablar de fútbol él siempre me dice que tengo que estar tranquilo y divertirme sobre el campo. Además de que las cosas no se hacen solas y hay que trabajar mucho. Pero sobre todo estar tranquilo, ya que todo llegará si estás bien y trabajas de manera correcta. En muchas situaciones él me ayuda porque ha vivido lo mismo".