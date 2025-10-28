Noel Valladares, portero Sub-17, revela si es pariente del exarquero de Honduras y palpita el debut en el Mundial de Qatar

<b>Noel Valladares, portero de la selección nacional y bueno, y tú con nombre también de un exseleccionado</b><br />Aquí contento de estar en el primer mundial, estoy contento y vengo a darlo todo.<b>Me comentabas que no tenías un vínculo familiar con Noel, sin embargo, llevas el nombre de uno de los mejores</b><br />Solo es coincidencia el nombre. Lo he mirado desde pequeño, siempre lo he admirado, es un buen portero, tal vez uno de los mejores de la selección nacional y pues admiro ser como él.<b>¿Y te molestaban con eso de que tal vez eras hijo de él?</b><br />Sí, varias personas me preguntaban en prensa y varias personas me preguntaban si era hijo de él, y no, nada que ver, es coincidencia.<b>¿Y cómo es la competencia ahora en el marco de la Sub-17, sabiendo que hay una gran responsabilidad para este mundial?</b><br />No, pues tengo dos compañeros que nos apoyamos entre todos y estamos unidos. Este grupo está unido y los porteros todos nos apoyamos bien, y la competencia ahí está.