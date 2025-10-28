Noel Valladares, portero Sub-17, revela si es pariente del exarquero de Honduras y palpita el debut en el Mundial de Qatar

Aunque muchos podrían pensar que existe un vínculo familiar, el joven portero de la Selección Sub-17 de Honduras, Noel Valladares, no tiene ninguna relación con el legendario exguardameta del mismo nombre. La coincidencia ha generado curiosidad y comentarios entre aficionados y periodistas, pero el propio futbolista aclara que solo comparte el nombre con uno de los mejores arqueros en la historia del país, a quien admira desde niño. A pesar de las comparaciones inevitables, Noel toma con humor y orgullo llevar el mismo nombre que un ídolo nacional. Hoy, el joven guardameta busca forjar su propio camino con la camiseta de Honduras en el Mundial Sub-17 de Qatar, demostrando talento, disciplina y personalidad bajo los tres palos, decidido a escribir su propia historia en el fútbol catracho. El guardián ya palpita el debut en la Copa del Mundo.

Noel Valladares, portero de la selección nacional y bueno, y tú con nombre también de un exseleccionado

Aquí contento de estar en el primer mundial, estoy contento y vengo a darlo todo. Me comentabas que no tenías un vínculo familiar con Noel, sin embargo, llevas el nombre de uno de los mejores

Solo es coincidencia el nombre. Lo he mirado desde pequeño, siempre lo he admirado, es un buen portero, tal vez uno de los mejores de la selección nacional y pues admiro ser como él. ¿Y te molestaban con eso de que tal vez eras hijo de él?

Sí, varias personas me preguntaban en prensa y varias personas me preguntaban si era hijo de él, y no, nada que ver, es coincidencia. ¿Y cómo es la competencia ahora en el marco de la Sub-17, sabiendo que hay una gran responsabilidad para este mundial?

No, pues tengo dos compañeros que nos apoyamos entre todos y estamos unidos. Este grupo está unido y los porteros todos nos apoyamos bien, y la competencia ahí está.

Brasil es uno de los siempre favoritos para ganar este tipo de mundiales y ustedes van a tener la dicha de poder enfrentar a esta selección en fase de grupos

Brasil es una selección que está bien estructurada, fue campeona de la Sudamericana Sub-17, pero nosotros venimos de buena manera. Vamos a ganar este mundial, vamos a luchar cada pelota, una de las más competidas. Para ir finalizando, ¿cómo es compartir con Luis Suazo? Porque también tiene por ahí el vínculo familiar con David

Me llevo bien con él, tranquilo, buena persona y tranquilo. ¿Y qué les dice también David Suazo, porque al tener al hijo en esta selección está cerca de ustedes también?

Sí, él estuvo en el premundial, estuvo ahí apoyándonos y eso.