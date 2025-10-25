La Selección

Eliezer Fuentes se sincera antes del Mundial Sub-17: el grande de España con el que sueña jugar y revela los dos ídolos en Honduras

El portero de la Sub-17 de Honduras reveló que su sueño es jugar en el FC Barcelona de España. ¿Quién es su ídolo en la Liga Nacional de Honduras?

2025-10-25

La Selección Sub-17 de Honduras se frota las manos para su debut en la Copa del Mundo 2025 de Qatar. La H quiere ser una de las selecciones que den la sorpresa es un rival muy complejo donde están Brasil, Zambia e Indonesia.

Eliezer Fuentes, guardián de la Bicolor Sub-17, dio sus valoraciones de cara al estreno en la justa mundialista. Mencionó cómo se siente el ser uno de los pocos legionarios entre los convocados y el objetivo que tiene como portero.

El arquero de la Academia del Dallas de la MLS reveló que le gustaría jugar en el FC Barcelona, dio los nombres de sus ídolos a nivel nacional e internacional y lo que ha sacrificado para triunfar a nivel juvenil.

DECLARACIONES

¿Qué tal Eliezer? ¿Cómo te encuentras con esta nueva convocatoria para un Mundial Sub-17 en Qatar?
Me encuentro bien, feliz de estar acá, agradecido con Dios, agradecido con mis compañeros que me ha ayudado bastante en este proceso muy largo que hemos tenido. Nomás feliz de estar acá, orgulloso de lo que hemos hecho y solo con muchas ilusiones de lo que viene.

Vos jugas en Dallas, ¿qué representa para vos tener que llevar esa camiseta representando a Honduras en la U-17?
Para mí es un orgullo, también para mi familia, es algo que yo soñaba desde chiquito y gracias a Dios estoy cumpliendo mi sueño. Estoy más feliz de estar representando a este país hermoso y a darle con todo.

Ha sabido acoplarse con sus compañeros de la Bicolor Sub-17
Sí, llevo bastante tiempo entrenando con ellos, conviviendo con ellos desde la sub-15, entonces llevo bastante experiencia con ellos. Me llevo bien con todos, ellos siempre me ayudan cuando yo llego del Dallas. La transferencia para acá es una gran ayuda porque me ayudan a acoplarme con lo que tiene que ver los entrenamientos, los horarios y lo que tiene que ver con el descanso. Siempre están ahí para cualquier cosa que necesite, siempre me ayudan. Entonces muy agradecido con ellos también.

¿Cuáles son los planes de Eliezer para el futuro del fútbol hondureño?
Primero Dios, llegar a las grandes ligas, lo que tiene que ver con la liga española. Un sueño para mí es jugar con el Barcelona, también llegar a la selección mayor, ser el primer portero, ser uno de los que se acuerden todos y decir que este fue el mejor portero que tuvo Honduras. Esos son mis sueños, serán difíciles, pero se pueden cumplir.

¿Qué piensas sacrificar o qué has sacrificado hasta ahora para lograrlo?
He sacrificado bastantes cosas, lo que tiene que ver con amigos, relaciones, mi familia, no pasar tiempo con mi familia, con mis hermanos, bastantes cumpleaños que he tenido que perderme, navidades, bastantes cosas que me he tenido que perder por lo que tiene que ver con la selección, con el deporte. Pero a largo plazo todo se va a dar, yo sé que va a valer la pena.

Eliezer, al ser legionario, ¿sientes algún tipo de presión para estar en la selección?
No, no siento presión para nada. Como les dije, acá me hacen sentir como que estoy en casa. Ser legionario no tiene nada que ver, nadie me trata diferente, yo no soy diferente a los demás. Ser legionario es solo una palabra, sino que soy igual, uno más de ellos, uno más de la selección. Solo vengo a darlo todo.

Eliezer, última pregunta, de ídolos nacionales y en el ámbito internacional, ¿a quiénes tienes?
Por primero, Noel Valladares, Menjívar ahora que la está rompiendo con la selección. Internacionales, he sido gran fanático de Víctor Valdés y Iker Casillas, que ya no juegan, pero siempre los he visto desde pequeño. Y ahora Joan García, el portero del Barcelona que acaba de llegar, esos serían a los que miro.

Eliezer Fuentes, convocado por Honduras al Mundial Sub-17, charló con DIARIO DIEZ. FOTOS: ESTALIN IRÍAS.

