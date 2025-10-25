Eliezer Fuentes se sincera antes del Mundial Sub-17: el grande de España con el que sueña jugar y revela los dos ídolos en Honduras

<b>¿Cuáles son los planes de Eliezer para el futuro del fútbol hondureño?</b><br />Primero Dios, llegar a las grandes ligas, lo que tiene que ver con la liga española. Un sueño para mí es jugar con el Barcelona, también llegar a la selección mayor, ser el primer portero, ser uno de los que se acuerden todos y decir que este fue el mejor portero que tuvo Honduras. Esos son mis sueños, serán difíciles, pero se pueden cumplir.<b>¿Qué piensas sacrificar o qué has sacrificado hasta ahora para lograrlo?</b><br />He sacrificado bastantes cosas, lo que tiene que ver con amigos, relaciones, mi familia, no pasar tiempo con mi familia, con mis hermanos, bastantes cumpleaños que he tenido que perderme, navidades, bastantes cosas que me he tenido que perder por lo que tiene que ver con la selección, con el deporte. Pero a largo plazo todo se va a dar, yo sé que va a valer la pena.<b>Eliezer, al ser legionario, ¿sientes algún tipo de presión para estar en la selección?</b><br />No, no siento presión para nada. Como les dije, acá me hacen sentir como que estoy en casa. Ser legionario no tiene nada que ver, nadie me trata diferente, yo no soy diferente a los demás. Ser legionario es solo una palabra, sino que soy igual, uno más de ellos, uno más de la selección. Solo vengo a darlo todo.<b>Eliezer, última pregunta, de ídolos nacionales y en el ámbito internacional, ¿a quiénes tienes?</b><br />Por primero, Noel Valladares, Menjívar ahora que la está rompiendo con la selección. Internacionales, he sido gran fanático de Víctor Valdés y Iker Casillas, que ya no juegan, pero siempre los he visto desde pequeño. Y ahora Joan García, el portero del Barcelona que acaba de llegar, esos serían a los que miro.