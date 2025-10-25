¡Alerta en la Selección de Honduras! Luis Vega se lesionado en pleno clásico y se confirma la dolencia que sufre

El cuerpo médico del club verdolaga realizará evaluaciones más detalladas para determinar la magnitud de la lesión, aunque de momento se ha confirmado que se trata de una <b>tendinitis que afecta el pie derecho</b>, una zona delicada para los jugadores que dependen de la precisión en los apoyos y despejes.Según el tipo y grado de inflamación, la recuperación de una tendinitis puede variar entre <b>2 y 6 semanas</b> en los casos leves o moderados, siempre y cuando se sigan las recomendaciones médicas, que incluyen <b>reposo, fisioterapia y tratamiento antiinflamatorio</b>. Si la lesión resulta más seria o crónica, el proceso podría extenderse hasta <b>2 o 3 meses</b>, dependiendo de la evolución del tendón.