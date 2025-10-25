La Selección

¡Alerta en la Selección de Honduras! Luis Vega se lesionado en pleno clásico y se confirma la dolencia que sufre

El futbolista del Motagua salió lesionado en el primer tiempo del clásico ante Marathón. Sufre una tendinitis en el pie derecho.

  • ¡Alerta en la Selección de Honduras! Luis Vega se lesionado en pleno clásico y se confirma la dolencia que sufre

    El defensor Luis Fernando Vega cuando salía del estadio Yankel Rosenthal tras enfrentar a Marathón.

     Mario O. Figueroa
2025-10-25

El defensor hondureño Luis Vega encendió las alarmas en la Selección Nacional tras salir lesionado durante el clásico, encuentro disputado entre Marathón y Motagua. El zaguero tuvo que abandonar el terreno de juego en la primera parte luego de resentirse de una tendinitis en el pie derecho, dolencia que le impidió continuar en el compromiso.

La situación genera preocupación en el cuerpo técnico de la Bicolor, encabezado por Reinaldo Rueda, quien ya enfrenta múltiples bajas defensivas de cara a la próxima Eliminatoria Mundialista de Concacaf. A las ausencias confirmadas de Denil Maldonado y Julián Martínez, ahora se suma la incertidumbre sobre el estado físico de Vega, una pieza importante en la línea defensiva.

Jason Arriola, mundialista Sub-17 con Honduras, dejó Corozal para darle un enorme regalo a su madre y un catracho es su referente: "Vinicius me inspira"

El cuerpo médico del club verdolaga realizará evaluaciones más detalladas para determinar la magnitud de la lesión, aunque de momento se ha confirmado que se trata de una tendinitis que afecta el pie derecho, una zona delicada para los jugadores que dependen de la precisión en los apoyos y despejes.

Según el tipo y grado de inflamación, la recuperación de una tendinitis puede variar entre 2 y 6 semanas en los casos leves o moderados, siempre y cuando se sigan las recomendaciones médicas, que incluyen reposo, fisioterapia y tratamiento antiinflamatorio. Si la lesión resulta más seria o crónica, el proceso podría extenderse hasta 2 o 3 meses, dependiendo de la evolución del tendón.

No hubo milagro: Honduras queda fuera de los Juegos Centroamericanos en fase de grupos tras triunfo de Panamá sobre Costa Rica

Por ahora, Vega deberá enfocarse en su rehabilitación y esperar los resultados de los estudios médicos para conocer el tiempo exacto de baja. En tanto, Rueda y su cuerpo técnico tendrán que evaluar alternativas para suplir al defensor, en un momento donde las lesiones comienzan a complicar la planificación rumbo a los próximos compromisos eliminatorios.

LESIONES DE TENDINITIS

Tendinitis leve: suele mejorar en 2 a 3 semanas con reposo, hielo, antiinflamatorios y fisioterapia ligera.

Tendinitis moderada: puede requerir 4 a 6 semanas de tratamiento, incluyendo ejercicios de rehabilitación y terapia física.

Tendinitis crónica o severa: si el tendón ha estado inflamado por mucho tiempo o hay daño estructural, la recuperación puede tardar de 2 a 3 meses, e incluso más si se necesita tratamiento más intensivo o infiltraciones.

Unirme al canal de noticias
Mario Figueroa
Mario Figueroa
Periodista

Con experiencia en medios de comunicación desde 2018. En DIEZ a partir de 2022, actualmente es periodista de la sección de Fútbol Nacional y es Licenciado en Periodismo graduado en la UNAH-VS.
Selección de Honduras
|