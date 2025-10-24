Jason Arriola, mundialista Sub-17 con Honduras, dejó Corozal para darle un enorme regalo a su madre y un catracho es su referente: "Vinicius me inspira"

El joven futbolista de Platense, de 17 años de edad, cuenta con 10 partidos en primera división y acumula un total de 690 minutos. Declara tener dos futbolistas que lo motivan, un hondureño y otro internacional.

La Sub-17 de Honduras tiene a Luis Gabriel Suazo , hijo del exjugador David Suazo y futbolista de la Sub-19 del Braga portugués, como el referente para el Mundial de Qatar 2025 y quien levanta la mano para destacar en la justa es Jason Arriola .

Jason Arriola destacó en el Premundial Sub-17 desarrollado en San Pedro Sula el pasado febrero donde fue autor de dos goles en tres partidos disputados en la ronda donde lograron los nueve puntos decisivos.

"Soy de Corozal, juego extremo izquierdo o derecho en Platense. Es una experiencia linda ser mundialista y estando allá quiero hacer las cosas de la mejor manera. En enero que me llame un equipo del extranjero", soltó sin problemas el joven jugador en la concentración definitiva.

Su cara de ilusión lo dice todo, está trabajando fuerte en la concentración en Tegucigalpa para ser titular en la primera ronda donde se medirán a Brasil, Zambia e Indonesia.

"Siempre hablo con el profe Raúl Cáceres en Platense y el profe Israel Canales en la Selección, me dicen que tenga disciplina, siempre hacer las cosas bien en el equipo y con Honduras. De Corozal también son Danilo Palacios y Maylor Núñez, me dicen que haga lo mejor y me dan consejos", afirmó hoy en la conferencia de prensa en el estadio Nacional Chelato Uclés.

Y precisamente sobre los futbolistas que admira, Jason Arriola no dudó en mencionarlos: "de la Selección Mayor me gusta Deybi Flores, como se mueve en la cancha, tiene buena marca. Nunca he hablado con él, pero le pediría un buen consejo para que me ayude en la carrera. Internacionalmente soy fan de Vinicius, siempre lo veo antes de un partido y me inspiro".

Arriola le dedica este buen momento a su familia y les mandó un fuerte saludo acompañado con un mensaje, además del objetivo que tiene: "esto significa mucho para mí y mi familia, estoy aquí por ellos. Esto se los dedico. Quiero regalarle una casa a mi mamá, ese es el sueño, sacarla adelante, que ya no trabaje".

El novel futbolista del Platense destacó que de no ser futbolista profesional en estos momentos, estaría en Corozal con sus amistades. "Siempre todas las mañana íbamos con los amigos a atrapar jaibas a la playa, eso estuviera haciendo sino fuera futbolista".