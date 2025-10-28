'Fantasma' Figueroa se tambalea en Nicaragua: el mensaje que le dejan previo a jugar ante Honduras: "No se nos dio..."

El futuro del técnico chileno <b>Marco Antonio “Fantasma” Figueroa </b>al frente de la <b>Selección de Nicaragua </b>está en el aire. Así lo dejó entrever el secretario general de la Federación Nicaragüense de Fútbol, <b>José “Chema” Bermúdez</b>, quien reconoció que el desempeño del equipo en la Eliminatoria Mundialista no ha estado a la altura de los objetivos trazados.“Ese es un tema que no lo decido yo meramente, directamente, como secretario general. Nosotros tenemos un comité ejecutivo y lógicamente tiene que haber una evaluación. Nosotros como proyecto, cuando iniciamos el camino de la eliminatoria, pues dijimos que estábamos donde queríamos estar, que era en la fase final, era una obligación nuestra llegar hasta ahí y llegamos", comenzó diciendo "Chema" Bermúdez.