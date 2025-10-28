'Fantasma' Figueroa se tambalea en Nicaragua: el mensaje que le dejan previo a jugar ante Honduras: "No se nos dio..."

“Ese es un tema que no lo decido yo meramente, directamente, como secretario general. Nosotros tenemos un comité ejecutivo y lógicamente tiene que haber una evaluación. Nosotros como proyecto, cuando iniciamos el camino de la eliminatoria, pues dijimos que estábamos donde queríamos estar, que era en la fase final, era una obligación nuestra llegar hasta ahí y llegamos", comenzó diciendo "Chema" Bermúdez.

El futuro del técnico chileno Marco Antonio “Fantasma” Figueroa al frente de la Selección de Nicaragua está en el aire. Así lo dejó entrever el secretario general de la Federación Nicaragüense de Fútbol, José “Chema” Bermúdez , quien reconoció que el desempeño del equipo en la Eliminatoria Mundialista no ha estado a la altura de los objetivos trazados.

"Ahora, lo difícil era pasar y competir o tener un puesto realmente directo al mundial o llegar al repechaje. Pues no se nos dio y, lógicamente, pues esta es parte de la evaluación que se tiene que hacer entre todo el comité ejecutivo con la continuidad o no del proyecto del cuerpo técnico”, sentenció el secretario general de la Federación Nicaragüense de Fútbol.

Las palabras del dirigente llegan en medio de un complicado panorama para la selección pinolera, que se encuentra última en su grupo con apenas un punto en cuatro partidos. Nicaragua ya no depende de sí misma para soñar con el Mundial 2026 y necesita ganar sus dos encuentros restantes —ante Honduras y Haití— además de esperar una combinación de resultados muy favorable.

Aunque las declaraciones del secretario general abren la puerta a un posible cambio en el banquillo, el ‘Fantasma’ Figueroa es fiel a su estilo polémico y busca cerrar con pie derecho la eliminatoria. Luego de la goleada sufrida ante Costa Rica, el técnico chileno lanzó un mensaje que encendió la previa del duelo ante Honduras: “Nosotros vamos a hacer la maldad, nosotros tenemos que hacer la maldad, tenemos que agarrar a Honduras y tenemos que despedirnos bien. Después veremos qué pasa en Curazao cuando nos toque jugar con Haití”, expresó.

Y añadió con determinación: “Tenemos que hacer la maldad, yo se los dije a los periodistas hondureños cuando fuimos, nos trataron bastante mal, les dije cuando llegamos, nosotros los vamos a dejar fuera del Mundial y así va a ser”, sentenció Figueroa.