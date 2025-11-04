La peor goleada del Mundial Sub-17: Honduras fue aplastada y humillada por Brasil en Qatar 2025

Esta goleada deja un panorama muy complicado para la Bicolor, ya que de los cuatro equipos del grupo solo clasifican los dos mejores, junto con los ocho mejores terceros de todo el torneo, a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo juveniSin tiempo que perder, Honduras deberá de cambiar el chip de su amargo debut El siguiente juego de los dirigidos por Israel Canales será este viernes 7 de noviembre ante Zambia a las 9:45 de la mañana (hora en territorio catracho).Posteriormente, la H cerrará su participación en fase de grupos enfrentando a Indonesia el próximo lunes 10 del mes antes mencionado, dicho encuentro comenzará a las 8:45AM.