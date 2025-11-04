La Selección

El fútbol hondureño va tumbo tras tumbo: La Sub 17 fue apaleada por Brasil, pero hay otros fracasos que vienen desde muy atrás

El fútbol hondureño a nivel de clubes y selecciones no la pasa nada bien. Contra Brasil a nivel Sub 17 sufrimos otro golpazo.

2025-11-04

Aunque la Selección mayor de Honduras tenga la oportunidad latente de clasificar a la Copa del Mundo 2026, el pasado reciente no refleja un mejoramiento en el nivel del futbol hondureño donde tanto selecciones a todos los niveles y los clubes nacionales han entrado en un letargo casi que profundo.

La 'H' ha naufragado en las olas del fracaso tras no culminar con éxitos los procesos rumbo a los mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022, esto después de hilvanar dos clasificaciones en las justas mundialistas del 2010 y 2014. Aparte, nos habíamos convertido en clasificados asiduos a Copas del Mundo Sub 17, Sub 20 y a Juegos Olímpicos.

No obstante la realidad actual refleja que la 17 volvió a un certamen ocho años después y lo hizo siendo goleado 7-0 por una Brasil que no apretó el acelarador para igualar o superar el fracaso de Carlos Tábora con la Sub 20 en Polonia 2019, donde la Noruega de Haaland nos hizo comernos un vergonzoso 12-0 en contra.

Hablando de la categoría U-20, el elenco nacional no se clasificó al último que se llevó a cabo en Chile y donde Marruecos se coronó como campeón y en el anterior, Argentina 2022, Luis Alvarado nos clasificó, pero quedamos al margen de los Juegos Olímpicos de Francia 2024, rompiendo con una seguidilla que teníamos desde Pekín 2008.

El Olimpia de Eduardo Espinel consumó un vergonzoso fracaso al mando de los albos.

Recientemente el fútbol catracho ha consumado otras caídas estrepitosas que ponen en tela de juicio el avance del balompié nacional, pasando por los tres subcampeonatos del Motagua en Liga Concacaf como las recientes eliminaciones del Olimpia y Real España en la Copa Centroamericana 2025.

Y hablando de selecciones, la Sub 21 de Honduras que comanda Orlando López se adjudicó otro ridículo a nivel del istmo al quedar último lugar en los Juegos Centroamericanos 2025 de Guatemala al quedar último lugar y cortando el proceso de esta selección que no podrá disputar los Juegos Centroamericanos y del Caribe y por ende los Panamericanos.

