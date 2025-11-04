El fútbol hondureño va tumbo tras tumbo: La Sub 17 fue apaleada por Brasil, pero hay otros fracasos que vienen desde muy atrás

Aunque la Selección mayor de Honduras tenga la oportunidad latente de clasificar a la Copa del Mundo 2026, el pasado reciente no refleja un mejoramiento en el nivel del futbol hondureño donde tanto selecciones a todos los niveles y los clubes nacionales han entrado en un letargo casi que profundo. La 'H' ha naufragado en las olas del fracaso tras no culminar con éxitos los procesos rumbo a los mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022, esto después de hilvanar dos clasificaciones en las justas mundialistas del 2010 y 2014. Aparte, nos habíamos convertido en clasificados asiduos a Copas del Mundo Sub 17, Sub 20 y a Juegos Olímpicos.

No obstante la realidad actual refleja que la 17 volvió a un certamen ocho años después y lo hizo siendo goleado 7-0 por una Brasil que no apretó el acelarador para igualar o superar el fracaso de Carlos Tábora con la Sub 20 en Polonia 2019, donde la Noruega de Haaland nos hizo comernos un vergonzoso 12-0 en contra. Hablando de la categoría U-20, el elenco nacional no se clasificó al último que se llevó a cabo en Chile y donde Marruecos se coronó como campeón y en el anterior, Argentina 2022, Luis Alvarado nos clasificó, pero quedamos al margen de los Juegos Olímpicos de Francia 2024, rompiendo con una seguidilla que teníamos desde Pekín 2008.