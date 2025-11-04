El fútbol hondureño va tumbo tras tumbo: La Sub 17 fue apaleada por Brasil, pero hay otros fracasos que vienen desde muy atrás

No obstante la realidad actual refleja que la 17 volvió a un certamen ocho años después y <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/laseleccion/brasil-vs-honduras-en-vivo-tv-abierta-hora-donde-ver-jornada-1-grupo-h-mundial-sub-17-qatar-2025-DJ28031354" target="_blank">lo hizo siendo goleado 7-0 por una Brasil</a></b> que no apretó el acelarador para igualar o superar el fracaso de<b> Carlos Tábora</b> con la <b>Sub 20 </b>en <b>Polonia 2019</b>, donde <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/internacionales/honduras-noruega-mundial-sub-20-polonia-2019-world-cup-seleccion-nacional-AWDZ1288800" target="_blank">la Noruega de Haaland</a></b> nos hizo comernos un vergonzoso 12-0 en contra.Hablando de la categoría U-20, el elenco nacional no se clasificó al último que se llevó a cabo en <b>Chile </b>y donde <b>Marruecos </b>se coronó como campeón y en el anterior,<b> Argentina 2022</b>, <b>Luis Alvarado</b> nos clasificó, pero quedamos al margen de los<b> Juegos Olímpicos de Francia 2024</b>, rompiendo con una seguidilla que teníamos desde <b>Pekín 2008</b>.