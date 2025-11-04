¡Con cuatro sorpresas! Honduras oficializa su convocatoria contra Nicaragua y Costa Rica por el boleto al Mundial United 2026

Reinado Rueda anunció este martes la convocatoria oficial de la Selección de Honduras para los decisivos partidos de eliminatorias al Mundial-2026 frente a Nicaragua y Costa Rica el próximo 13 y 18 de noviembre, respectivamente.

La Bicolor jugará el ante los pinoleros en el Estadio Nacional de Managua (8:00 PM) y luego va en el Estadio Nacional de San José contra los ticos (7:00 PM), con la intención de aspirar a su cuarta Copa del Mundo de su historia.

Una de las grandes novedades en la lista de Rueda ha sido el regreso de Brayan Acosta. El 'Tambito' ha tenido un año complicado con las lesiones, pero vuelve a la convocatoria del entrenador colombiano para las dos finales de noviembre.