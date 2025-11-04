La Selección

¡Con cuatro sorpresas! Honduras oficializa su convocatoria contra Nicaragua y Costa Rica por el boleto al Mundial United 2026

Definida la lista de Reinaldo Rueda para los duelos ante Nicaragua y Costa Rica

2025-11-04

Reinado Rueda anunció este martes la convocatoria oficial de la Selección de Honduras para los decisivos partidos de eliminatorias al Mundial-2026 frente a Nicaragua y Costa Rica el próximo 13 y 18 de noviembre, respectivamente.

La Bicolor jugará el ante los pinoleros en el Estadio Nacional de Managua (8:00 PM) y luego va en el Estadio Nacional de San José contra los ticos (7:00 PM), con la intención de aspirar a su cuarta Copa del Mundo de su historia.

Una de las grandes novedades en la lista de Rueda ha sido el regreso de Brayan Acosta. El 'Tambito' ha tenido un año complicado con las lesiones, pero vuelve a la convocatoria del entrenador colombiano para las dos finales de noviembre.

Otras grandes sorpresas en el listado de Honduras son las convocatorias de Erick "Yío" Puerto, Edson Palacios, Dereck Moncada y Marlon "Machuca" Ramírez, quienes levantarán la mano para hacerse de un puesto en el 11 titular. Por otra parte, La H perdió por lesión a Alex López, Edwin Rodríguez, Julián Martínez, Denil Maldonado, Dixon Ramírez y Anthony "Choco" Lozano.

Honduras marcha como líder del grupo C con ocho puntos. Una victoria sobre Nicaragua, más un empate de Costa Rica ante Haití, acercaría a la Bicolor a la cita mundialista que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá el próximo año.

CONVOCATORIA DE HONDURAS
  • Porteros: Édrick Menjívar (Olimpia), Luis López (Real España), Luis Ortiz (Motagua)
  • Defensas: Edson Palacios (Real España), Devron García (Real España), Luis Santamaría (Motagua), Franklin Flores (Real España), Getsel Montes (Herediano), Cristopher Meléndez (Motagua), Andy Nájar (Nashville), Joseph Rosales (Minnesota), Luis Vega (Motagua), Marcelo Santos (Motagua)
  • Volantes: Bryan Acosta (Nashville), Jorge Álvarez (Olimpia), Deiby Flores (Al-Najma), Carlos Pineda (Sporting), José Mario Pinto (Olimpia), Raúl García (Lobos), Luis Palma (Lech Poznán), Alexy Vega (Marathón), Kervin Arriaga (Levante), Denis Meléndez (Motagua)
  • Delanteros: Jorge Benguché (Olimpia), Erick Puerto (Platense), Romell Quioto (Al-Najma), Yustin Arboleda (Olimpia), Marlon Ramírez (Olancho), Dereck Moncada (Olimpia)
