¡Con cuatro sorpresas! Honduras oficializa su convocatoria contra Nicaragua y Costa Rica por el boleto al Mundial United 2026

<b>Reinado Rueda</b> anunció este martes la convocatoria oficial de la <b>Selección de Honduras </b>para los decisivos partidos de eliminatorias al Mundial-2026 frente a Nicaragua y Costa Rica<b> </b>el próximo 13 y 18 de noviembre, respectivamente.La Bicolor jugará el ante los pinoleros en el Estadio Nacional de Managua (8:00 PM) y luego va en el Estadio Nacional de San José contra los ticos (7:00 PM), con la intención de aspirar a su cuarta Copa del Mundo de su historia.Una de las grandes novedades en la lista de <b>Rueda </b>ha sido el regreso de <b>Brayan Acosta</b>. El 'Tambito' ha tenido un año complicado con las lesiones, pero vuelve a la convocatoria del entrenador colombiano para las dos finales de noviembre.