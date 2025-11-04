Nicaragua vs Honduras ¿Cuál es el precio de los boletos y el detalle valioso de dónde los pueden adquirir?

La ronda final de la eliminatoria de la Concacaf está cerca de llegar a su final y se conocerán a las tres selecciones clasificadas directas al Mundial 2026 procedentes de los grupos A, B y C. Con respecto al grupo C, la Selección de Honduras se encuentra en la cima con 8 puntos luego de cuatro jornadas disputas. Atrás vienen Costa Rica, Haití y Nicaragua con 6, 5 y 1 respectivamente.

Honduras visitará a Nicaragua en la jornada 5 de la ronda final de la eliminatoria este próximo jueves 13 de noviembre en el estadio Nacional de la ciudad de Managua desde las 8 de la noche. Muchos aficionados hondureños están preparando el viaje vía terrestre y aérea al vecino país para encuentro futbolístico clave en las aspiraciones de la selección catracha. Debido que existe la posibilidad que en dicho encuentro Honduras logre la clasificación al Mundial United 2026, en caso que la Bicolor triunfe y empate Haití frente a Costa Rica en el otro duelo la escuadra catracha colocará su nombre en la justa que organizarán Estados Unidos, Canadá y México.

BOLETERÍA La Federación de Nicaragua lanzó los precios y la venta de los boletos para el encuentro donde los Pinoleros también buscarán cosechar su primer triunfo en esta ronda final bajo las órdenes del "Fantasma" Figueroa. Existen tres localidades donde se pueden ubicar los aficionados, gradas oeste, norte y sur. El precio para la primera gradería tiene un precio de 300 córdobas, que es cerca de 9 dólares (unos 237 lempiras). Mientras que en grada norte y sur tiene el mismo valor, 1,500 córdobas, lo que significa que roza los 41 dólares y en moneda catracha serán alrededor de 1,080 lempiras. Un detalle en cuenta específico que deben tener los aficionados es que los boletos solamente se venden en físico, no en línea. La Fenifut estableció únicamente cuatro lugares para la venta de boletos en la previa del compromiso. La Selección de Honduras se concentra desde este miércoles 5 de noviembre en Tegucigalpa con los futbolistas de la Liga Nacional luego de conocerse la convocatoria oficial. El viaje a Managua es vía chárter el martes 11 de noviembre a las 3 de la tarde. Además, la Bicolor visitará a Costa Rica el 18 de noviembre.