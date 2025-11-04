Nicaragua vs Honduras ¿Cuál es el precio de los boletos y el detalle valioso de dónde los pueden adquirir?

<b>BOLETERÍA</b>La Federación de Nicaragua lanzó los precios y la venta de los boletos para el encuentro donde los Pinoleros también buscarán cosechar su primer triunfo en esta ronda final bajo las órdenes del "Fantasma" Figueroa.Existen tres localidades donde se pueden ubicar los aficionados, <b>gradas oeste, norte y sur. </b>El precio para la primera gradería tiene un precio de 300 córdobas, que es cerca de 9 dólares<b> (unos 237 lempiras).</b>Mientras que en grada norte y sur tiene el mismo valor, 1,500 córdobas, lo que significa que roza los 41 dólares y en moneda catracha serán<b> alrededor de 1,080 lempiras.</b>Un detalle en cuenta específico que deben tener los aficionados es que los boletos solamente se venden en físico, no en línea. La Fenifut estableció únicamente cuatro lugares para la venta de boletos en la previa del compromiso.La <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/laseleccion/nicaragua-honduras-convocatoria-concentracion-viaje-catrachos-eliminatorio-concacaf-GJ28033137" target="_blank">Selección de Honduras</a></b> se concentra desde este miércoles 5 de noviembre en Tegucigalpa con los futbolistas de la Liga Nacional luego de conocerse la convocatoria oficial. El viaje a Managua es vía chárter el martes 11 de noviembre a las 3 de la tarde. Además, la Bicolor visitará a Costa Rica el 18 de noviembre.