Erick Puerto: de vendedor de cocos y goleador en Platense a su primera convocatoria con la Selección Nacional

“Comencé a trabajar con mi papá vendiendo cocos. Salíamos a las 5:00 de la mañana de los Bajos de Baracoa y a las 10:00 ya estábamos en San Pedro Sula entregando. Así me la pasaba”, contó el jugador.<b>Pero alcanzar su sueño implicó sacrificio:</b>“A las 5:00 de la tarde, después de entregar los cocos, me bajaba del carro y me quedaba en la cancha jugando. A veces me decían que era lento, pero seguía entrenando porque no se me daba. Eso fue en pandemia”, recordó.Cuando inició su carrera en el CD Choloma, no contaba con dinero para los pasajes. Viajaba pidiendo jalón y a veces sobre conchas de plátano en la paila de un carro.“Allí iba yo encima de las conchas”, confesó entre lágrimas en un podcast, dejando claro que el sueño que muchos anhelan se cumple. Hoy vestirá por primera vez la camisa de la Selección Nacional de Honduras, en un escenario tan importante como las eliminatorias mundialistas. Con 11 goles en 816 minutos, mantiene un promedio de anotación cada 76 minutos, un registro digno de goleador.