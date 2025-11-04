Erick Puerto: de vendedor de cocos y goleador en Platense a su primera convocatoria con la Selección Nacional

Nació en la aldea Monterrey, en los Bajos de Choloma, en el seno de una familia donde el balón siempre fue protagonista. Así comienza la historia de Erick Omar Puerto, conocido como “Yio”. Según el propio jugador, el apodo se escribe con “Y” porque “le gustó más y así se quedó”, quien es una de las novedades en la convocatoria de Honduras para los partidos eliminatorios ante Nicaragua y Costa Rica.

El futbolista se ha convertido en una de las sensaciones del torneo Apertura de la Liga Nacional, con 11 goles en menos de 900 minutos, destacando como un suplente de lujo. Su rendimiento ha generado llamados de distintos sectores para integrarlo a la Selección Nacional, aunque el técnico Reinaldo Rueda esperó hasta último momento para convocarlo.

Su historia recuerda a la de Carlo Costly, quien en 2006 fue llamado por primera vez por el propio Rueda tras un buen torneo con Platense. Puerto sigue un camino similar y podría tener minutos en los duelos eliminatorios ante Costa Rica y Nicaragua.

“Mi apodo es ‘Yio’ por mi papá, que le decían Topogigio. A mí me decían ‘Yio chiquito’, de ahí viene el apodo. Cuando fui creciendo y me alejé del barrio en Choloma, me quedaron diciendo Yio y así me quedé”, relató el goleador del Platense, Erick Puerto, en una charla con el periodista porteño John Rodríguez.