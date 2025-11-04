Israel Canales da la cara tras el vergonzoso 7-0 ante Brasil y dice que Honduras sigue viva: "El Mundial comienza"

La Selección

El entrenador de Honduras lamentó la goleada ante Brasil por la jornada 1 del Mundial y dice que "La H" sigue viva en la Copa del Mundo Sub-17.

    Mario O. Figueroa
2025-11-04

La Selección Sub-17 de Honduras inició su participación en la Copa Mundial de la FIFA con un duro desafío ante la poderosa escuadra de Brasil, cayendo por un amplio marcador en su debut. Pese al tropiezo, el cuerpo técnico liderado por Israel Canales prefirió enfocarse en los aspectos positivos que dejó el encuentro y en la oportunidad de mejorar de cara a los próximos compromisos del torneo juvenil.

El seleccionador nacional, Israel Canales, ofreció una entrevista a la prensa de FIFA tras el partido, en la que mostró una lectura clara del desempeño de su equipo. “Pasó factura el escenario a los muchachos”, señaló, reconociendo la presión que implicó enfrentar a uno de los equipos más fuertes del mundo a nivel juvenil.

El técnico también se refirió al impacto emocional que generó la derrota en el grupo, subrayando la importancia de mantener la calma y recuperar la confianza. “Es entendible el estado anímico y vamos a trabajar en ello para superarlo”, expresó, dejando claro que el enfoque estará en fortalecer la mentalidad y la unión del plantel antes del siguiente encuentro.

En el plano futbolístico, el entrenador destacó los momentos de calidad de sus dirigidos. “En la parte futbolística tuvimos destellos de lo que nosotros somos, de lo que nosotros esperamos”, afirmó Canales.

Mirando hacia adelante, el seleccionador nacional afirmó que el torneo apenas comienza para la “H” juvenil, recordando que todavía restan dos compromisos por disputar. ”el mundial comienza para nosotros y todavía faltan dos juegos”, reforzando la idea de que todavía hay oportunidad de avanzar. También manifestó confianza en la evolución del equipo: “Ya el equipo se soltó y siento que va a entrar de mejor manera en los próximos partidos”.

