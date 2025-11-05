Getsel Montes revela su estado físico tras lesionarse y calienta la Eliminatoria: "Si le quitamos el boleto a Costa Rica, ni modo"

Después de varios años sin ser tomado en cuenta para formarte parte de la Bicolor , el exjugador del Real España vive un gran momento y se ha ganado la titularidad a base de buen trabajo con su equipo. Para los partidos ante Costa Rica y Nicaragua , Montes volverá a ser una pieza clave en el esquema de la "H" en su misión final para buscar meterse a una nueva cita mundialista.

El defensor del Club Sport Herediano de Costa Rica, Getsel Montes, se ha convertido en uno de los hombres de confianza del técnico Reinaldo Rueda en la zona baja de la Selección Nacional de Honduras , que afronta este mes de noviembre la fase final de la Eliminatoria Mundialista de Concacaf rumbo al Mundial de United 2026.

Antes de partir desde San Pedro Sula rumbo a Tegucigalpa para unirse a la concentración de la Selección Nacional, el zaguero conversó con Diario DIEZ sobre su actualidad, el compromiso que tienen como grupo de lograr el objetivo de estar en un nuevo Mundial y las expectativas de cara a los duelos decisivos ante "Pinoleros" y "Ticos".

“Estoy muy comprometido con la Selección, queremos clasificar al Mundial y dar lo mejor de cada uno de nosotros”, afirmó Montes, quien reveló que pidió permiso a su club para integrarse con anticipación al equipo nacional. “Soto (entrenador del Herediano) me dijo que no había problema, así que vine desde el sábado para estar listo”, explicó.

El yoreño también confesó que aprovechó su estadía para visitar a sus excompañeros del Real España, equipo con el que vivió grandes momentos. “Les tengo un gran cariño, compartí mucho tiempo con ellos. Ahora estamos enfocados en ganar estos dos partidos y cumplir el sueño de clasificar al Mundial”, añadió.

Montes, que recientemente estuvo afectado por una lesión muscular, confirmó que se encuentra en un buen estado físico. “Tuve un desgarro, ya me recuperé y estoy listo para dar lo mejor en los entrenamientos y en los partidos si me toca jugar”, expresó.

Respecto a los compromisos venideros, el espigado defensor anticipó palpita que será muy exigentes: “Son dos partidos muy difíciles, pero tenemos la mentalidad de ir a ganar tanto en Nicaragua como en Costa Rica”.

Sobre el ambiente que se vivirá en suelo tico, el jugador del Herediano restó importancia a la presión: “Uno como jugador se prepara para eso, para jugar con estadio lleno y con toda la afición en contra. Va a ser un bonito partido”.

Finalmente, Montes habló sobre la posibilidad de clasificarse a United 2026 en el país que le ha abierto las puertas para seguir su carrera profesional: “Primero Dios, vamos al Mundial. Estamos trabajando duro y dando el máximo por Honduras. Si le quitamos el boleto a Costa Rica, ni modo, estoy defendiendo mi país”, dijo entre risas.