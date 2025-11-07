La Selección

Honduras necesita un milagro: tabla de posiciones tras segunda derrota en el Mundial Sub-17 de Qatar

El equipo catracho sufrió otra caída y necesitará hacer una tarea titánica para seguir con vida en el certamen.

  • Honduras necesita un milagro: tabla de posiciones tras segunda derrota en el Mundial Sub-17 de Qatar
2025-11-07

Honduras volvió a caer en el Mundial Sub-17 que se disputa en Qatar. Los dirigidos por Israel Canales fueron superados esta vez por Zambia en la segunda fecha de la fase de grupos (5-2).

La Bicolor recibió tres duros golpes en los primeros 40 minutos del partido e intentó reaccionar con los tantos de Yeison Arriola (44') y David Flores (52'), pero los africanos sentenciaron el marcador al 73' y 88'.

¡Zambia celebró! Honduras vuelve a sufrir otra goleada en el Mundial Sub-17 de Qatar 2025

Se esperaba que Honduras pudiera mostrar otra imagen ante un rival de menor peso tras la ofrecida en su estreno frente a Brasil. Sin embargo, con este resultado queda en la cuerda floja y apelando por un verdadero milagro.

La escuadra catracha se sitúa en el último lugar del grupo H con cero puntos y buscará clasificarse a los 16avos cuando se enfrente a una Indonesia que tampoco ha logrado sumar. Es decir, ambos equipos intentarán seguir con vida en la última jornada que se disputará el próximo lunes.

Cabe recordar que a la siguiente ronda pasan los líderes y segundos de todos los grupos, además de los ocho mejores terceros del torneo. Y esa es la plaza a la que ahora aspira Honduras, por lo que está obligadísimo a derrotar al combinado asiático, aunque también dependerá de los rivales de las otras llaves.

El Salvador celebra el punto histórico frente a Colombia en el Mundial Sub-17 de Qatar 2025

El camino para los catrachos es complicado porque no ha podido sumar y tiene una diferencia de goles de -10 mientras que Indonesia con -6, ya fue goleado por 4-0 ante Brasil. Tendría que apostar a una paliza para soñar con el boleto a los 16avos.

Por lo pronto, el Grupo H lo lidera Brasil con seis unidades, seguido por una Zambia que también ha ganado sus dos compromisos; Indonesia es tercero sin puntos al igual que Honduras en el cuarto puesto.

Hnduras marcha en el último lugar del Grupo H tras sufrir dos derrotas en el Mundial Sub-17.

Hnduras marcha en el último lugar del Grupo H tras sufrir dos derrotas en el Mundial Sub-17.

Unirme al canal de noticias
Redacción web
Redacción

Equipo de redacción de diez.hn
Posiciones
|
Mundial Sub 17
|
Honduras
|
Brasil
|
Indonesia
|
Zambia
|