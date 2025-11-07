Honduras necesita un milagro: tabla de posiciones tras segunda derrota en el Mundial Sub-17 de Qatar

Se esperaba que <b>Honduras </b>pudiera mostrar otra imagen ante un rival de menor peso tras la ofrecida en su estreno frente a <b>Brasil</b>. Sin embargo, con este resultado queda en la cuerda floja y apelando por un verdadero milagro.La escuadra catracha se sitúa en el último lugar del grupo H con cero puntos y buscará clasificarse a los 16avos cuando se enfrente a una <b>Indonesia </b>que tampoco ha logrado sumar. Es decir, ambos equipos intentarán seguir con vida en la última jornada que se disputará el próximo lunes.Cabe recordar que a la siguiente ronda pasan los líderes y segundos de todos los grupos, además de los ocho mejores terceros del torneo. Y esa es la plaza a la que ahora aspira <b>Honduras</b>, por lo que está obligadísimo a derrotar al combinado asiático, aunque también dependerá de los rivales de las otras llaves.