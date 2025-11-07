Honduras necesita un milagro: tabla de posiciones tras segunda derrota en el Mundial Sub-17 de Qatar

Honduras volvió a caer en el Mundial Sub-17 que se disputa en Qatar. Los dirigidos por Israel Canales fueron superados esta vez por Zambia en la segunda fecha de la fase de grupos (5-2). La Bicolor recibió tres duros golpes en los primeros 40 minutos del partido e intentó reaccionar con los tantos de Yeison Arriola (44') y David Flores (52'), pero los africanos sentenciaron el marcador al 73' y 88'.

Se esperaba que Honduras pudiera mostrar otra imagen ante un rival de menor peso tras la ofrecida en su estreno frente a Brasil. Sin embargo, con este resultado queda en la cuerda floja y apelando por un verdadero milagro. La escuadra catracha se sitúa en el último lugar del grupo H con cero puntos y buscará clasificarse a los 16avos cuando se enfrente a una Indonesia que tampoco ha logrado sumar. Es decir, ambos equipos intentarán seguir con vida en la última jornada que se disputará el próximo lunes. Cabe recordar que a la siguiente ronda pasan los líderes y segundos de todos los grupos, además de los ocho mejores terceros del torneo. Y esa es la plaza a la que ahora aspira Honduras, por lo que está obligadísimo a derrotar al combinado asiático, aunque también dependerá de los rivales de las otras llaves.