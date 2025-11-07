¡Zambia celebró! Honduras vuelve a sufrir otra goleada en el Mundial Sub-17 de Qatar 2025

<b>MINUTO 6: </b>de momento no hay reacción de la Selección de Honduras en el ataque, Zambia se encuentra bien posicionado.<br /><br /><b>MINUTO 4: </b>gooooooooooooooool de Zambia, Kelvin Chipelu con un cabezazo clava el 1-0 en el encuentro.<br /><br /><b>MINUTO 3: </b>la Bicolor intentó una contra buscando a Luis Suazo, pero no tuvo éxito en la combinación.<br /><br /><b>MINUTO 2: </b>tiro libre en favor de Zambia que saca de la zona baja la Bicolor.<br /><br />¡Inicia el partido entre Honduras y Zambia! La Bicolor busca resurgir en el Mundial de Qatar 2025.<br /><br />Se saludan los capitanes con los árbitros y se realiza el sorteo previo al inicio del encuentro.<br /><br />Ingresan las selecciones de Honduras y Zambia, comienzan a entonarse los himnos nacionales.<br /><br />El encuentro se realizará en la cancha número 9 del complejo deportivo Aspire Zone de la ciudad de Doha.<br /><br /><b>Honduras y su 11 titular: </b>12. Noel Valladares, 14. Darell Oliva, 5. Denzel Arzú, 13. Yochua Palacios (C), 3. Emmanuel Martín, 20. Alexander Álvarez, 6. Obed Amador, 8. Brayan Cortés, 7. Luis Suazo, 17. Yeison Arriola, 9. David Flores.DT: Israel Canales<br /><br /><b>Zambia y su equipo titular: </b>18. Christo Chitambala, 2. Levyson Banda, 3. Andrew Mwape, 11. James Sibeene, 12. Lukonde Mwale, 20. Jonathan Kalimina (C), 5. Nelson Chilemu, 10. Felix Phiri, 17. Mapalo Simute, 21. Kelvin Chipelu, 9. Abel Nyirongo. DT: Dennis Makinka.