¡Zambia celebró! Honduras vuelve a sufrir otra goleada en el Mundial Sub-17 de Qatar 2025

La Selección Sub-17 de Honduras volvió a la acción en el Mundial de Qatar 2025 contra Zambia y fue otra goleada en la Copa del Mundo juvenil. Revive el MINUTO A MINUTO.



MINUTO A MINUTO DEL ENCUENTRO



Finaliza el partido, Zambia derrota a Honduras con marcador de 5-2 en el segundo partido. La Bicolor no tiene puntos y está al borde de la eliminación.



MINUTO 90+4: nuevamente el arquero Noel Valladares le tapa el remate al rival y salva el arco.



MINUTO 90+2: insólito como se la perdió frente al arco el delantero africano y se revuelve Noel Valladares para quitarle el sexto grito.



MINUTO 90: se adicionan 9 minutos de descuento en el segundo partido.



MINUTO 90: cambios en Honduras, Nicolás Balbas y Christopher Vega entran, mientras que salen Obed Amador y Darel Oliva.



MINUTO 88: goooooooooooool de Zambia, Abel Nyrongo clava el quinto gol de los africanos en el partido, ya es 5-2.



MINUTO 83: luego de una revisión del VAR, el delantero Reagan Bodden es amonestado.



MINUTO 82: David Flores intentó una acrobacia dentro del área, pero fue controlado por los africanos.



MINUTO 77: amonestado el hondureño Alexander Álvarez y por acumulación de tarjetas no jugará contra Indonesia en el cierre del grupo H.



MINUTO 74: cambios en Honduras, salen Luis Suazo y Yeison Arriola, entran Mike Arana y Marcos Reyes.



MINUTO 73: goooooooooooool de Zambia, Billy Daka anota de cabeza tras el rechazo Noel Valladares. Ganan 4-2.



MINUTO 71: Phiri se pierde el cuarto gol de Zambia, le quedó el balón servido y tras un desvío se la perdió.



MINUTO 66: Zambia presiona en el ataque y nuevamente aparece el meta Noel Valladares.



MINUTO 60: cambios en Honduras, entra Reagan Bodden y Osmel Medina, salen Denzel Arzú y Brayan Cortés.



MINUTO 55: remate por encima de Kalimina y Honduras se salva en esta ocasión.



MINUTO 50: goooooooooooooool de Honduras, saque de banda de Darel Oliva y aparece en cabezazo David Flores para el 3-2.



MINUTO 50: el arquero Noel Valladares le quita el cuarto gol a Zambia en el tiro libre.



¡Se mueve el balón en el segundo tiempo! Zambia lo gana por 3-1 a Honduras.



MINUTO 45+3: finaliza el primer tiempo en el duelo, Honduras cae por 3-1 frente a Zambia.



MINUTO 44: gooooooooooooooool de Honduras, presiona Flores y se quita al meta, cede para Yeison Arriola con remate y anota el descuento.



MINUTO 40: gooooooooooooooool de Zambia, un cabezazo picado de James Sibeene y con complicidad del meta Noel Valladares celebran el 3-0.



MINUTO 36: centro de Luis Suazo buscando a David Flores, pero el meta africano llegó primero.