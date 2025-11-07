La Selección

¡Zambia celebró! Honduras vuelve a sufrir otra goleada en el Mundial Sub-17 de Qatar 2025

Los catrachos también fueron goleados por 7-0 en el debut frente a Brasil.

2025-11-07

La Selección Sub-17 de Honduras volvió a la acción en el Mundial de Qatar 2025 contra Zambia y fue otra goleada en la Copa del Mundo juvenil. Revive el MINUTO A MINUTO.

MINUTO A MINUTO DEL ENCUENTRO

Finaliza el partido, Zambia derrota a Honduras con marcador de 5-2 en el segundo partido. La Bicolor no tiene puntos y está al borde de la eliminación.

MINUTO 90+4: nuevamente el arquero Noel Valladares le tapa el remate al rival y salva el arco.

MINUTO 90+2: insólito como se la perdió frente al arco el delantero africano y se revuelve Noel Valladares para quitarle el sexto grito.

MINUTO 90: se adicionan 9 minutos de descuento en el segundo partido.

MINUTO 90: cambios en Honduras, Nicolás Balbas y Christopher Vega entran, mientras que salen Obed Amador y Darel Oliva.

MINUTO 88: goooooooooooool de Zambia, Abel Nyrongo clava el quinto gol de los africanos en el partido, ya es 5-2.

MINUTO 83: luego de una revisión del VAR, el delantero Reagan Bodden es amonestado.

MINUTO 82: David Flores intentó una acrobacia dentro del área, pero fue controlado por los africanos.

MINUTO 77: amonestado el hondureño Alexander Álvarez y por acumulación de tarjetas no jugará contra Indonesia en el cierre del grupo H.

MINUTO 74: cambios en Honduras, salen Luis Suazo y Yeison Arriola, entran Mike Arana y Marcos Reyes.

MINUTO 73: goooooooooooool de Zambia, Billy Daka anota de cabeza tras el rechazo Noel Valladares. Ganan 4-2.

MINUTO 71: Phiri se pierde el cuarto gol de Zambia, le quedó el balón servido y tras un desvío se la perdió.

MINUTO 66: Zambia presiona en el ataque y nuevamente aparece el meta Noel Valladares.

MINUTO 60: cambios en Honduras, entra Reagan Bodden y Osmel Medina, salen Denzel Arzú y Brayan Cortés.

MINUTO 55: remate por encima de Kalimina y Honduras se salva en esta ocasión.

MINUTO 50: goooooooooooooool de Honduras, saque de banda de Darel Oliva y aparece en cabezazo David Flores para el 3-2.

MINUTO 50: el arquero Noel Valladares le quita el cuarto gol a Zambia en el tiro libre.

¡Se mueve el balón en el segundo tiempo! Zambia lo gana por 3-1 a Honduras.

MINUTO 45+3: finaliza el primer tiempo en el duelo, Honduras cae por 3-1 frente a Zambia.

MINUTO 44: gooooooooooooooool de Honduras, presiona Flores y se quita al meta, cede para Yeison Arriola con remate y anota el descuento.

MINUTO 40: gooooooooooooooool de Zambia, un cabezazo picado de James Sibeene y con complicidad del meta Noel Valladares celebran el 3-0.

MINUTO 36: centro de Luis Suazo buscando a David Flores, pero el meta africano llegó primero.

MINUTO 35: Jonathan Kalimina con un zurdazo por encima del arco de la Bicolor y se lo perdió.

MINUTO 32: amonestado el mediocampista hondureño Obed Amado por una fuerte barrida.

MINUTO 27: no le dura nada el esférico a la Selección de Honduras, buscan a Luis Suazo, pero rápido le llega la marca.

MINUTO 25: Abel Nyirongo está ocasionando problemas en la zona baja y el meta Noel Valladares salvó para Honduras.

MINUTO 23: Jonathan Kalimina con su tiro libre por encima del arco catracho en otra aproximación.

MINUTO 20: Mapalo Simute se la pierde debajo del marco, se la quitaron a tiempo y Zambia perdona el segundo.

MINUTO 19: primer remate a puerta de Luis Suazo, recibe fuera del área se las ingenia y remató a manos del arquero.

MINUTO 14: goooooooooooooooool de Zambia, Felix Phiri aprovecha la mala marca en la zona baja y con un remate dentro del área celebra el 2-0.

MINUTO 11: Christo Chitambala controla el balón con sus manos ante el centro de la Bicolor.

MINUTO 6: de momento no hay reacción de la Selección de Honduras en el ataque, Zambia se encuentra bien posicionado.

MINUTO 4: gooooooooooooooool de Zambia, Kelvin Chipelu con un cabezazo clava el 1-0 en el encuentro.

MINUTO 3: la Bicolor intentó una contra buscando a Luis Suazo, pero no tuvo éxito en la combinación.

MINUTO 2: tiro libre en favor de Zambia que saca de la zona baja la Bicolor.

¡Inicia el partido entre Honduras y Zambia! La Bicolor busca resurgir en el Mundial de Qatar 2025.

Se saludan los capitanes con los árbitros y se realiza el sorteo previo al inicio del encuentro.

Ingresan las selecciones de Honduras y Zambia, comienzan a entonarse los himnos nacionales.

El encuentro se realizará en la cancha número 9 del complejo deportivo Aspire Zone de la ciudad de Doha.

Honduras y su 11 titular: 12. Noel Valladares, 14. Darell Oliva, 5. Denzel Arzú, 13. Yochua Palacios (C), 3. Emmanuel Martín, 20. Alexander Álvarez, 6. Obed Amador, 8. Brayan Cortés, 7. Luis Suazo, 17. Yeison Arriola, 9. David Flores.DT: Israel Canales

Zambia y su equipo titular: 18. Christo Chitambala, 2. Levyson Banda, 3. Andrew Mwape, 11. James Sibeene, 12. Lukonde Mwale, 20. Jonathan Kalimina (C), 5. Nelson Chilemu, 10. Felix Phiri, 17. Mapalo Simute, 21. Kelvin Chipelu, 9. Abel Nyirongo. DT: Dennis Makinka.

Imágenes de la previa del encuentro entre Honduras y Zambia. Foto cortesía FFH.

Imágenes de la previa del encuentro entre Honduras y Zambia. Foto cortesía FFH.


