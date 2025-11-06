Gerente de la Selección de Honduras confirma agenda de La H en Nicaragua, caravana de hondureños y sorprende con Rigo Rivas

<b>Estamos aquí en las afueras del hotel de concentración, y lógicamente, ¿qué pormenores tenemos? ¿Cómo está la planificación de la escuadra?</b><br />Ayer nos juntamos ya a las seis de la tarde con los jugadores de Liga Nacional, Montes ya está acá, hoy se une Carlos Pineda, y el resto de los legionarios se unen entre domingo y lunes. La idea es trabajar ya a partir de hoy, tenemos nuestro primer entreno en el Centro de Alto Rendimiento del Olimpia, entre este sitio y el estadio serán los entrenos, y el martes estamos viajando hacia Nicaragua para el partido.<b>Es un ajetreo, una agenda muy apretada, lógicamente hay que cuidar cada detalle</b><br />Sí, hay que ser muy cuidadoso. Hay una planificación que el cuerpo técnico elaboró con tiempo, y nosotros vemos que esos detalles se cumplan: sitio y horario de entreno, concentración, incorporación de jugadores, viajes. Recordemos que tenemos jugadores en Arabia Saudita, España, Polonia, entonces todos esos detalles se suman para prepararnos de la mejor manera y llegar bien al partido de Nicaragua.