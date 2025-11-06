Gerente de la Selección de Honduras confirma agenda de La H en Nicaragua, caravana de hondureños y sorprende con Rigo Rivas

El combinado nacional afina detalles de su itinerario , con entrenamientos programados en Tegucigalpa hasta el martes, día en que viajarán hacia Managua para reconocer el estadio y disputar el encuentro del jueves.

El cuerpo técnico encabezado por Reinaldo Rueda esperará hasta el último momento para conocer si el atacante podrá integrarse al grupo, aunque de momento el llamado oficial se mantiene sin cambios, priorizando su recuperación total antes del decisivo duelo eliminatorio ante Nicaragua, según reveló Luis Brevé, gerente de la Selección de Honduras.

La Selección de Honduras mantiene la esperanza de poder contar con Rigoberto Rivas , quien sigue en evaluación médica debido a una molestia muscular que le impidió jugar en las últimas dos semanas con su club en Turquía .

Posteriormente, el plantel regresará a Honduras y el domingo se trasladará a Costa Rica para cerrar la eliminatoria. Desde la logística se espera el apoyo masivo de la afición hondureña en Nicaragua , ya que se han organizado caravanas y paquetes desde distintas ciudades del país, buscando teñir de azul y blanco las gradas del Estadio Nacional de Managua y respaldar a la “H” en su objetivo de clasificar al Mundial.

Es un ajetreo, una agenda muy apretada, lógicamente hay que cuidar cada detalle Sí, hay que ser muy cuidadoso. Hay una planificación que el cuerpo técnico elaboró con tiempo, y nosotros vemos que esos detalles se cumplan: sitio y horario de entreno, concentración, incorporación de jugadores, viajes. Recordemos que tenemos jugadores en Arabia Saudita, España, Polonia, entonces todos esos detalles se suman para prepararnos de la mejor manera y llegar bien al partido de Nicaragua.

Estamos aquí en las afueras del hotel de concentración, y lógicamente, ¿qué pormenores tenemos? ¿Cómo está la planificación de la escuadra? Ayer nos juntamos ya a las seis de la tarde con los jugadores de Liga Nacional, Montes ya está acá, hoy se une Carlos Pineda, y el resto de los legionarios se unen entre domingo y lunes. La idea es trabajar ya a partir de hoy, tenemos nuestro primer entreno en el Centro de Alto Rendimiento del Olimpia, entre este sitio y el estadio serán los entrenos, y el martes estamos viajando hacia Nicaragua para el partido.

Se habló con el equipo Herediano, ¿cómo fue ese tema para que fuese uno de los primeros ya en llegar?

El caso de Getsel Montes como el de Carlos Pineda, la liga de Costa Rica está parada, ¿verdad? Lógicamente tienen un microciclo. Getsel jugó el partido del viernes de la semana pasada y a él le dieron libre el sábado, entonces ya está incorporado desde ayer. Carlos Pineda tenía un tema de su residencia, por eso no pudo estar desde ayer, pero él está viajando hoy por la noche hacia Honduras.

Esto es un tema que básicamente hay que aprovechar y sacarle ventaja

Sí, por ejemplo, en ese caso, como la liga de Costa Rica está parada, aunque son rivales directos, los clubes fueron comprensivos y liberaron a los jugadores. También ellos tienen jugadores que van a la selección de Costa Rica, entonces en ese caso no hubo problema.

Él jugó los noventa minutos el viernes, Herediano contra Sporting San José, justamente el equipo de Carlos Pineda. A todos los jugadores se les evalúa al llegar a la concentración y él está bien, es parte del grupo y va a estar entrenando estos días. No hay ninguna situación que nos genere preocupación o duda, está sano de momento.

Denil y Julián Martínez que no se recuperaron. ¿Cómo lo ha manejado el profe?

Sí, lo de Denil, quizá él va a jugar hasta el otro año. Julián quizá en diciembre. Están todavía en fase de recuperación. En el caso de David Ruiz y Edwin Rodríguez todavía les falta. No podemos ser irresponsables trayendo jugadores que no pueden trabajar con el grupo o disputar partidos. Es como el caso de Anthony Lozano, que está recién operado de los ligamentos, entonces no puede estar acá, él hace recuperación con su club.

Se cae el capitán, ¿qué tanto pesa eso en la concentración y para vos como gerente?

Es bien doloroso, ¿verdad? Es un gran jugador y una gran persona dentro del grupo, es el capitán. Nosotros habíamos mandado el bloqueo de la convocatoria y a los dos días se lesionó. Le hicieron estudios y se confirmó que se había roto el ligamento cruzado. Santos habló con nosotros, nos mandaron un informe médico detallado y comprendemos la situación. Es una lástima que no esté, pero queremos que sea una motivación más para conseguir la clasificación y que Anthony pueda estar con nosotros en el mundial de junio o julio.

Perdimos a Denil Maldonado y ahora al Choco Lozano. ¿Cómo se siente eso en el grupo?

Hay varios capitanes dentro del grupo: Deiby Flores, Andy Najar, Édrick Menjívar. Hay líderes, hay un buen manejo del grupo. Si alguien no está, hay jugadores que los pueden suplir. Claro, no es lo mismo no tener a Anthony, pero hay otros que harán esa labor de liderazgo y cohesión.

El tema Rigoberto Rivas, ¿podría estar o ya está cerrada la convocatoria?

El caso de Rigoberto es delicado. No ha jugado desde hace dos semanas, no estuvo ni en lista en el último partido, es un tema muscular. Lo seguimos evaluando, pero de momento los convocados son los que están acá.

¿Y hay una alternativa para el último ante Costa Rica?

Siempre se pueden convocar jugadores si hay alguna lesión. En septiembre incorporamos a Arboleda y Denis Meléndez por ese motivo. Hoy es jueves, viajamos martes. Si hay una lesión, lo suplimos con un jugador de Liga Nacional. Tenemos jugadores que compiten: Palma, Andy, Acosta, David, Quioto, Arriaga... hay que estar pendientes de ellos también.

Estas horas son de incertidumbre para vos y para el profe Rueda, ¿no?

Sí, es un arma de doble filo. Uno desea que no jueguen para evitar lesiones, pero también quiere que lleguen con ritmo. Hay que ver qué conviene más y esperar que los que vienen del extranjero lleguen de la mejor manera.