Alerta en la Eliminatoria Mundialista de Concacaf: Centroamérica se prepara para una semana de intensas lluvias

En el ámbito deportivo, estas condiciones climáticas podrían tener incidencia en los <b>partidos de las <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/estadisticas/eliminatoriaconcacaf" target="_blank">Eliminatorias Mundialistas</a></b> programados en <b>Nicaragua y Costa Rica</b>, donde la probabilidad de lluvia se mantiene alta durante la próxima semana. Los encuentros podrían disputarse bajo condiciones húmedas, lo que afectaría el estado de las canchas y el rendimiento de los jugadores.En Nicaragua, el pronóstico señala que las precipitaciones serán frecuentes en el occidente y centro del país, justo en los días en que se prevé actividad futbolística internacional. En Costa Rica, el patrón lluvioso se mantendrá hacia el Valle Central y el Pacífico, coincidiendo también con las fechas de competencia.<b>SIMULADOR MUNDIALISTA: <a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/simulador-mundialista" target="_blank">PRONOSTICÁ LOS RESULTADOS DE LA ELIMINATORIA</a></b>Centroamérica vivirá una semana marcada por la inestabilidad atmosférica, donde el fútbol y el clima volverán a cruzarse bajo el mismo cielo lluvioso. Honduras visita a Nicaragua el jueves 13 de noviembre a las 8:00 PM. Mientras que el martes 18 juega contra Costa Rica.