Alerta en la Eliminatoria Mundialista de Concacaf: Centroamérica se prepara para una semana de intensas lluvias

Este fenómeno se debe a la influencia de sistemas de baja presión y a la persistencia de humedad proveniente del mar Caribe y el Pacífico, lo que generará un ambiente inestable en gran parte de los países de la región. Las zonas más afectadas podrían ser aquellas cercanas a las costas y regiones montañosas, donde se prevé acumulación de agua significativa y posibles inundaciones.

Los más recientes análisis meteorológicos de la Agencia Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) proyectan un incremento significativo de las lluvias en toda la región centroamericana. Según el informe de la proyección tropical, entre el 12 y el 18 de noviembre existe un 75% de probabilidad de que el territorio hondureño reciba precipitaciones por encima del promedio normal.

En el ámbito deportivo, estas condiciones climáticas podrían tener incidencia en los partidos de las Eliminatorias Mundialistas programados en Nicaragua y Costa Rica, donde la probabilidad de lluvia se mantiene alta durante la próxima semana. Los encuentros podrían disputarse bajo condiciones húmedas, lo que afectaría el estado de las canchas y el rendimiento de los jugadores.

En Nicaragua, el pronóstico señala que las precipitaciones serán frecuentes en el occidente y centro del país, justo en los días en que se prevé actividad futbolística internacional. En Costa Rica, el patrón lluvioso se mantendrá hacia el Valle Central y el Pacífico, coincidiendo también con las fechas de competencia.

Centroamérica vivirá una semana marcada por la inestabilidad atmosférica, donde el fútbol y el clima volverán a cruzarse bajo el mismo cielo lluvioso. Honduras visita a Nicaragua el jueves 13 de noviembre a las 8:00 PM. Mientras que el martes 18 juega contra Costa Rica.