Alerta en la Eliminatoria Mundialista de Concacaf: Centroamérica se prepara para una semana de intensas lluvias

Las fuertes tormentas están pronosticadas entre el 12 y 18 de noviembre del presente 2025.

     Mario O. Figueroa
2025-11-06

Los más recientes análisis meteorológicos de la Agencia Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) proyectan un incremento significativo de las lluvias en toda la región centroamericana. Según el informe de la proyección tropical, entre el 12 y el 18 de noviembre existe un 75% de probabilidad de que el territorio hondureño reciba precipitaciones por encima del promedio normal.

Este fenómeno se debe a la influencia de sistemas de baja presión y a la persistencia de humedad proveniente del mar Caribe y el Pacífico, lo que generará un ambiente inestable en gran parte de los países de la región. Las zonas más afectadas podrían ser aquellas cercanas a las costas y regiones montañosas, donde se prevé acumulación de agua significativa y posibles inundaciones.

En el ámbito deportivo, estas condiciones climáticas podrían tener incidencia en los partidos de las Eliminatorias Mundialistas programados en Nicaragua y Costa Rica, donde la probabilidad de lluvia se mantiene alta durante la próxima semana. Los encuentros podrían disputarse bajo condiciones húmedas, lo que afectaría el estado de las canchas y el rendimiento de los jugadores.

En Nicaragua, el pronóstico señala que las precipitaciones serán frecuentes en el occidente y centro del país, justo en los días en que se prevé actividad futbolística internacional. En Costa Rica, el patrón lluvioso se mantendrá hacia el Valle Central y el Pacífico, coincidiendo también con las fechas de competencia.

Centroamérica vivirá una semana marcada por la inestabilidad atmosférica, donde el fútbol y el clima volverán a cruzarse bajo el mismo cielo lluvioso. Honduras visita a Nicaragua el jueves 13 de noviembre a las 8:00 PM. Mientras que el martes 18 juega contra Costa Rica.

