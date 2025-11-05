Edson Palacios se confiesa casi entre lágrimas: sorpresiva convocatoria y el descenso con el Vida: "La misión es liquidar a los dos"

<b>Me llama la atención eso que dices, has sufrido mucho en la vida, ¿qué ha pasado en tu vida?</b><br />No lo he tenido fácil, cuando uno viene de una familia de bajos recursos, vos miras a otros jugadores que llegan en carro, yo no, yo me la he peleado, me la he peleado y me la he peleado ahora ya tengo mi carro, vivo con mi abuela, entonces tengo una vida, no te voy a decir rica, pero estable. Mejor, obviamente, mejor.<b>Muchos laterales hay en esta convocatoria, por ahí está Luis Santamaría, está Marcelo Santos que es lo que va a hacer por ahí. Meléndez, Andy Najar que obviamente es uno de los referentes y tu persona, la competencia está dura, pero ¿cómo lo ves vos?</b><br />No, sabemos lo que los jugadores que están ahí, que están enfrente mío, sabemos lo que Andy, la Copa Oro que hizo Santamaría, lo que ha jugado Christopher también en Motagua, pero nada, yo me lo tomo con responsabilidad, yo voy a ir a luchar por mi puesto, si me toca jugar algunos minutos o jugar, hacerlo de la mejor manera como lo he venido haciendo.<b>Más allá de los minutos que puedas tener en estos dos partidos, ¿cuál sería ese segundo escalón de importancia que le das, ¿Empaparte, tal vez de experiencia, de consejos de los jugadores, con los que puedes compartir?</b><br />No, montarme en el barco, si usted sabe cuando clasificando ya al Mundial, ahora tengo que trabajar el doble para poder estar ahí e ir al Mundial. Aprender mucho de Andy Najar también es uno de los objetivos, por todo lo que representa este jugador. Si, de los laterales aquí en Honduras, es el referente de nosotros.<b>¿Crees que es el mejor?</b><br />Si, para mí es el mejor, en su tiempo Kevin Álvarez, un jugador que yo siempre admiraba y sigo admirando. Ahora toca ver a Andy en la selección, aprender un poquito más de él y hacer las cosas que hace.<b>Cuatro jugadores se metieron, antes solamente iban dos, ahora son cuatro, Devron, tu persona, Buba y Franklin Flores. A pesar de las críticas que se recibieron por la eliminación, ¿eso habla de que el equipo está ahí?</b><br />No, sabemos que van a haber críticas, eso es lo principal, pero nada, eso es así, esto es fútbol y esto te da revancha. Y gracias a Dios, ahora vienen cuatro jugadores del equipo, de la selección y todos venimos con esa mentalidad de hacer las cosas muy bien.<b>SIMULADOR MUNDIALISTA: <a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/simulador-mundialista" target="_blank">PRONOSTICÁ LOS RESULTADOS DE LA ELIMINATORIA</a></b><b>Ahora Edson, una pregunta un poco jocosa, sabemos la rivalidad que hay contra Costa Rica, ¿Qué preferiría Edson, clasificar en Nicaragua y dejar fuera a Costa Rica en San José o clasificar al Mundial en San José?</b><br />Para mí, si me estás preguntando en lo personal, para mí yo quiero matar a los dos, siempre, esa es mi mentalidad, porque no te puedes confiar solo en Nicaragua, mi mentalidad siempre es ganar y primeramente Dios, ganemos los dos partidos y así yo nos invito para el Mundial. La misión es liquidar a los dos, es un clásico centroamericano, de repente los panameños dicen que con ellos es un clásico centroamericano.Pero no cabe duda que es entre Honduras y Costa Rica, ¿no? Sí, sabemos que los clásicos siempre han sido así, Panamá y Costa Rica, pero no, sabemos que los jugadores que tenemos como Palma, Palma, tenemos a Quioto, son jugadores muy letales y por ahí sabemos lo que nos vamos a jugar y primeramente Dios, clasificamos al Mundial.<b>Vos sos el que mete el sazón ahí en Real España, que mete la música, que mete el rebano, que mete todo el feeling, ¿vas con pena o crees que también lo vas a montar aquí?</b><br />Oye, sí, sabe que mi primer convocatoria en una eliminatoria, ya había ido a todos los microciclos, pero nada, sabemos de los partidos serios que van a haber y entonces hay que ir con la seriedad allá y afrontarlo todo.<b>Crees que más allá de estos dos partidos, la visión estará puesta en ganarse un puesto en esa lista de 23, 26 que pueden ser para el Mundial?</b><br />Sí, para eso voy a trabajar, para eso voy a dejar todo ahí para que el Profe me siga convocando y hacer las cosas de la mejor manera.