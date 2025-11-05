Edson Palacios se confiesa casi entre lágrimas: sorpresiva convocatoria y el descenso con el Vida: "La misión es liquidar a los dos"

La Selección de Honduras tiene dos partidos de suma importancia en este mes de noviembre, donde podría sellar el boleto a su cuarta Copa del Mundo a nivel adulto, pero enfrente tendrá a la complicada Nicaragua y Costa Rica. En el listado de 29 futbolistas apareció el nombre de Edson Palacios, quien casi entre lágrimas relató los momentos duros que ha vivido en el fútbol, la competencia en la banda derecha, la oportunidad de clasificar a la Copa del Mundo y las revanchas que le ha dado la pelota en su trayectoria.

LA ENTREVISTA

Edson Danilo Palacios, que se siente, como se palpita este regreso a la selección nacional de Honduras y en este momento tan importante para lo que es el país y para lo que es las pretensiones que tenemos

Bueno, contento, agradecido con Dios por esta linda oportunidad de volver a la selección lo tomo con calma y con mucha responsabilidad de lo que viene.

¿Qué representa para Edson Danilo Palacios poder estar en una convocatoria que puede ser mundialista nuevamente con Honduras?

Orgulloso, orgulloso, estoy orgulloso de mi mismo, sabemos de los partidos que vienen que son para clasificar mundial y todos estamos convencidos que primeramente Dios vayamos a mundial. Lo hablamos fuera de cámara, me decís que de repente no te lo esperabas, pero ¿por qué no te lo esperabas si estabas haciendo bien las cosas?

Por el momento, por el momento, sabemos los jugadores que están ahí que bueno, he venido jugando también bien en el equipo y eso me garantiza para estar ahí también. Te tomó por sorpresa, entonces ¿quién fue esa primera persona quien se enteró, ya sea tus padres, quien se enteró de la convocatoria a la Selección

Le escribí cuando me escribieron que estaba convocado a la selección, le escribí a mi tía, la que vivía con mi abuela después le llamé a mi abuela y ellos fueron los primeros que se enteraron de mi familia después ahí leí a mis amigos y ellos también contentos por el llamado.

Apoyo familiar

No, contentos, ellos estaban contentos, sabemos que mi abuela es el amor de mi vida, mi tía también y nada, ellos siempre están para mí y siempre voy a estar también para ello. ¿Dentro del club a quién le puedes dar agradecimiento, sobre todo en cuanto a un consejo, la confianza, alguien?

Fíjate que cuando no venía jugando el que siempre estuvo ahí para mí fue Moya, Vuelto, Jack, el profe Hugo me dijeron que lo tomara con calma y cuando me llegara la oportunidad de jugar le hiciera de la mejor manera, ahora estoy jugando y estoy contento. ¿Cómo te cambió la vida?

La vida, el descenso, las lágrimas, un paso no sé cómo lo tomarías en otros, de repente pocos minutos. Ahora en Real España teniendo bastante consideración y pues con un regreso a la selección. Esto es a base de trabajo, yo creo que por ahí no se ha notado mucho mi trabajo, pero yo vengo trabajando en silencio, sabemos lo que he venido pasando, pero nada, estoy orgulloso de mí mismo, ahora Dios me brindó con esta linda oportunidad. ¿Ha sido duro?

Sí, ha sido duro la verdad, no te voy a mentir, a mi corta edad para mí ha sido duro. Ahora voy madurando y ahora voy enfrentando esto de la mejor manera. Recuerda que esas lágrimas cuando jugabas en Olancho. Lo que hayas conseguido creo que también es esa parte de expresar todos los sentimientos que hay en una carrera deportiva

Sí, por ahí todo el mundo no lo ve como yo lo veo, yo sé que yo he sufrido mucho he sufrido demasiado y por eso es que a mí me salen las lágrimas cuando me miran así porque yo pienso en eso, cuando yo gano algo o gano un partido siempre me salen las lágrimas y pienso en lo que había conseguido, en lo que había sufrido antes pero nada, ahora contento, contento conmigo mismo, con mi familia que siempre me han apoyado. La semana pasada hubo un momento duro en el club, ahora tienes la oportunidad de redimirte, ¿Te lo tomas como una revancha futbolística estos dos partidos?

Sí, claro, me lo tomo como una revancha, sabemos que quedamos afuera seis segundos de estar en una final de hacer historia con Real España, pero nada, Dios sabe lo que hace y ahora estamos aquí, primeramente Dios, clasificamos a un mundial.