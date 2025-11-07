Internacionales

El Salvador celebra el punto histórico frente a Colombia en el Mundial Sub-17 de Qatar 2025

La nación centroamericana logra su primer punto a nivel Sub-17 en la historia de mundiales.

  • El Salvador celebra el punto histórico frente a Colombia en el Mundial Sub-17 de Qatar 2025

    El Salvador le logró sacar el empate a los colombianos en el Mundial de Qatar. Foto cortesía.
2025-11-07

Las selecciones de Colombia y El Salvador empataron este viernes 0-0 en su partido correspondiente a la segunda jornada del grupo G del Mundial Sub-17 de Qatar, que tuvo como gran figura al meta salvadoreño Oliver Alegría.

Colombia dominó la primera parte y dispuso de buenas ocasiones para adelantarse en el marcador en las botas de Cristian Florez y Juan Cataño.

¡Zambia celebró! Honduras vuelve a sufrir otra goleada en el Mundial Sub-17 de Qatar 2025

Sin embargo, no fueron precisos y se encontraron con varias acciones de mérito de Alegría, el hombre del partido que hizo que la escuadra centroamericana se salvara.

Tras la reanudación, El Salvador mandó un aviso en el primer minuto, pero los cafeteros reaccionaron con un gran remate de Santiago Londoño que acabó en gol, pero fue anulado por fuera de juego.

Colombia siguió con el dominio y estuvo a punto de marcar en el minuto 70, después de que Londoño, de nuevo, recogiera un rechace en el área pequeña y estrellase un balón en el poste.

Sólo tres minutos más tarde, Didier Henao puso un centro con mucho veneno y obligó de nuevo a Alegría a despejar un balón que se colaba en su portería.

Los colombianos lo intentaron hasta el final, pero fueron incapaces de tumbar la resistencia salvadoreña, que se conformó con el punto histórico en mundiales.

Unirme al canal de noticias
Redacción web
Agencia EFE

Sub-17
|
Mundial Qatar
|
Colombia
|
El Salvador
|