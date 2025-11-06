Vitor Roque, exfutbolista del Barcelona, hunde al Santos de Neymar: en puestos de descenso y el brasileño tomaría decisión

La situación en <b>Santos </b>se ha vuelto insostenible. El equipo que comenzó el 2025 lleno de ilusión, con el regreso de <b>Neymar </b>y el sueño de consolidarse en el <b>Brasileirao</b>, atraviesa ahora una de sus peores crisis deportivas de los últimos años.Cuando el año comenzó, la llegada de <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/internacionales/neymar-santos-brasil-excusa-campo-sintetico-descenso-instagram-BO27381365" target="_blank">Neymar</a> </b>parecía marcar un nuevo capítulo dorado para el club. El ídolo regresaba al equipo que lo vio nacer, justo después de que <b>Santos </b>lograra el tan anhelado ascenso a la máxima categoría del fútbol brasileño. La expectativa era enorme: se hablaba de volver a competir por los primeros puestos y devolverle el prestigio perdido al Peixe.