Vitor Roque, exfutbolista del Barcelona, hunde al Santos de Neymar: en puestos de descenso y el brasileño tomaría decisión

La situación en Santos se ha vuelto insostenible. El equipo que comenzó el 2025 lleno de ilusión, con el regreso de Neymar y el sueño de consolidarse en el Brasileirao, atraviesa ahora una de sus peores crisis deportivas de los últimos años. Cuando el año comenzó, la llegada de Neymar parecía marcar un nuevo capítulo dorado para el club. El ídolo regresaba al equipo que lo vio nacer, justo después de que Santos lograra el tan anhelado ascenso a la máxima categoría del fútbol brasileño. La expectativa era enorme: se hablaba de volver a competir por los primeros puestos y devolverle el prestigio perdido al Peixe.

Sin embargo, la realidad ha sido otra. Los resultados no acompañaron, las lesiones golpearon duro al plantel y el rendimiento colectivo se desplomó. Este jueves, el golpe fue demoledor: Palmeiras venció 2-0 a Santos en el Allianz Parque, con un doblete del exfutbolista del Barcelona, Vitor Roque, que atraviesa un momento extraordinario. La derrota fue aún más dolorosa porque Neymar no pudo jugar. El cuerpo técnico decidió dejarlo fuera de la convocatoria debido a que su físico no está preparado para la exigencia de un campo sintético como el del Allianz Parque. Con ese resultado, Santos cayó en la zona roja del descenso. Vitoria venció 1-0 al Internacional de Porto Alegre y llegó a 34 puntos, superando al Peixe, que ahora suma apenas 33 unidades, ocupando el último cupo que conduce a la Serie B. La situación es crítica: al Brasileirao le quedan solo siete jornadas, y Santos necesita un milagro para mantenerse en la élite. Los rivales que se avecinan no dan tregua y el calendario luce implacable.

El equipo deberá visitar al Flamengo en el Maracaná, recibirá al propio Palmeiras en Vila Belmiro en un clásico postergado, y luego enfrentará a Mirassol, Internacional, Sport Recife, Juventude y Cruzeiro. Según informaciones procedentes de Brasil, si Santos llega a perder la categoría, Neymar no renovaría su contrato y buscaría una salida inmediata. El astro considera que jugar en la Serie B afectaría directamente sus opciones de mantenerse en forma para disputar la Copa del Mundo 2026 con la Selección de Brasil.