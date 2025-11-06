Cristiano Ronaldo impacta a Portugal con lo que dice de la muerte de Diogo Jota y revela lo que todos querían saber

El astro del fútbol portugués<b> Cristiano Ronaldo </b>recordó a su compañero de selección<b> Diogo Jota</b>, que falleció en julio en un accidente de tráfico, como "un tipo muy bueno, tranquilo y buen jugador", y defendió su decisión de no acudir a su funeral porque allá donde va se convierte en un "circo" y no quería desviar la atención.En la segunda parte de su entrevista con el presentador británico <b>Piers Morgan,</b> publicada este jueves en sus canales de YouTube, el futbolista rememoró que cuando se enteró de la noticia estaba con su prometida, la 'influencer' y modelo española <b>Georgina Rodríguez,</b> en el gimnasio.