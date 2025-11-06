Real Madrid no lo pude creer: Cristiano Ronaldo pega a la Liga Española donde más le duele y remata al PSG: "Es más fácil"

<b>Cristiano Ronaldo </b>aseguró que <b>"es más fácil marcar en España que en Arabia Saudí"</b> y que la liga del país árabe "es mucho mejor que la portuguesa y la francesa", en la segunda parte de la entrevista con el presentador británico Piers Morgan difundida este jueves en Youtube.En la conversación, el astro portugués rememoró anécdotas de su adolescencia, cuando estaba en la academia del <b>Sporting de Portugal</b>, y habló de su familia y su círculo íntimo, del que lo que más valora es su lealtad.