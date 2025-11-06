El Lech Poznan de Luis Palma causa terror en España: asalto, detenidos y heridos antes de enfrentar al Rayo Vallecano

<br />El operativo, que se encargará de vigilar las zonas aledañas al estadio vallecano para prevenir incidentes, estará formado por agentes de la Policía Nacional -procedentes de la Unidad de Intervención Policial, la Unidad Especial de Caballería, la Brigada Provincial de Información y la Brigada Móvil—; de la Policía Municipal de Madrid; componentes de SAMUR-Protección Civil; del Cuerpo de Bomberos, y vigilantes y auxiliares de seguridad del club de fútbol.En el servicio de Metro también se reforzará la presencia de vigilantes.Para agilizar el trabajo de los agentes se recomienda a todos los asistentes al estadio que acudan con antelación para pasar los controles de seguridad establecidos.