Lech Poznan vs Rayo Vallecano por la UEFA Conference League: Luis Palma, por otra exhibición europea, hora y por dónde ver

La presencia de <b>Luis Palma</b> cobra mayor relevancia no solo por su gran rendimiento, sino también porque hace apenas unos meses estuvo a punto de convertirse en nuevo jugador del <b>Rayo Vallecano</b>. El equipo madrileño negoció su fichaje e incluso existía un acuerdo personal por cifras cercanas a <b>2.5 millones de euros</b>; sin embargo,<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/legionarios/luis-palma-no-ira-al-rayo-vallecano-tras-terremoto-de-fifa-con-el-equipo-espanol-celtic-escocia-GC23563072" target="_blank"> la operación se truncó por problemas administrativos</a></b> vinculados a una sanción que inicialmente impedía al club español inscribir jugadores en el pasado mercado de fichajes.Mientras tanto, el hondureño se enfocó en su crecimiento en el fútbol polaco, donde sus números evidencian su capacidad de desequilibrio, además de los goles y asistencias, muestra una intensa movilidad en todo el eje ataque y una efectividad notable en la finalización de jugadas de peligro, todo eso lo perfila como una de las grandes amenazas para la defensa del Rayo.