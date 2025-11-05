Legionarios

Lech Poznan vs Rayo Vallecano por la UEFA Conference League: Luis Palma, por otra exhibición europea, hora y por dónde ver

El jugador hondureño va a otra noche europea, esta vez con el Lech Poznan de Polonia.

2025-11-05

La Conference League de la UEFA presenta un duelo de alto voltaje en Vallecas, donde el Rayo Vallecano se enfrenta al poderoso polaco Lech Poznan en un choque que promete mucho futbol pensando en la clasificación a la siguiente fase.​ El juego es a las 2:00 de la tarde y será transmitido a través de Claro TV.

Uno de los grandes protagonistas del conjunto polaco es el hondureño Luis Palma, quien vive un momento dulce en su carrera. El atacante catracho se ha consolidado como una de las grandes figuras de la Ekstraklasa y de su equipo, aportando talento y goles en el presente curso. Palma ha registrado 5 goles y 4 asistencias en todas las competiciones desde que aterrizó en el club azulón, siendo clave para el rendimiento ofensivo del Lech Poznan.​

La presencia de Luis Palma cobra mayor relevancia no solo por su gran rendimiento, sino también porque hace apenas unos meses estuvo a punto de convertirse en nuevo jugador del Rayo Vallecano. El equipo madrileño negoció su fichaje e incluso existía un acuerdo personal por cifras cercanas a 2.5 millones de euros; sin embargo, la operación se truncó por problemas administrativos vinculados a una sanción que inicialmente impedía al club español inscribir jugadores en el pasado mercado de fichajes.​

Mientras tanto, el hondureño se enfocó en su crecimiento en el fútbol polaco, donde sus números evidencian su capacidad de desequilibrio, además de los goles y asistencias, muestra una intensa movilidad en todo el eje ataque y una efectividad notable en la finalización de jugadas de peligro, todo eso lo perfila como una de las grandes amenazas para la defensa del Rayo.​

Luis Palma buscará un gol más en su cuenta personal en torneos europeos.

Por parte del Lech Poznan, existe confianza en la experiencia acumulada por el club en competiciones europeas. Del otro lado, el Rayo aspira a sumar un triunfo que lo acerque a la clasificación directa, evitando eliminatorias adicionales y facilitando las rotaciones en el tramo final de la fase de grupos.​

Para Luis Palma, representa una vitrina perfecta para seguir brillando y justificar el salto a una liga de mayor nivel, sueño que todavía podría concretarse en el futuro próximo. La cita en Vallecas será, sin duda, uno de los grandes focos de la fecha europea mientras el catraco piensa en su selección que esta fecha FIFA se juega el pasaje al Mundial United 2026.

