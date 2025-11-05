Preocupación por Kervin Arriaga: el problema que le genera al Levante que vaya con la Selección de Honduras

El centrocampista del Levante <b>Kervin Arriaga</b> ha sido <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/laseleccion/oficial-seleccion-honduras-convocados-contra-nicaragua-y-costa-rica-el-boleto-al-mundial-2026-GO28040446" target="_blank">convocado por Honduras</a> para disputar dos partidos clasificatorios para el Mundial 2026 y llegaría muy justo para jugar en<b> Mestalla</b> ante el <b>Valencia</b> el viernes 21 de noviembre a las 2:00 de la tarde hora de HondurasLa cita frente a Nicaragua tendrá lugar en Managua el 14 de noviembre, mientras que el encuentro frente a Costa Rica se disputará el día 19 en San José (Costa Rica) a las 02:00 horas (hora española -8:00 de la noche hora de Honduras-), solo dos días antes del partido de la décimo primera <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/estadisticas/espana/calendario" target="_blank">jornada de <b>LaLiga EA Sports</b></a> ante el Valencia.