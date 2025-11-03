Kervin Arriaga se suma a la lista: los hondureños que han anotado en primera divisón de la Liga de España

Kervin Arriaga se estrenó como goleador el domingo 2 de noviembre con el Levante, club que finalmente perdió 2-1 frente al Celta en el campeonato español. Aún así, fue un logro para la nación de Centroamérica.

En la primera división de la Liga de España han jugado un total de 10 futbolistas de Honduras y actualmente es el mediocampista Kervin Arriaga quien representa en la élite al fútbol catracho.

El catracho su sumó a la lista de hondureños que han anotado en la máxima categoría de España y esta se reduce aún más de los 10 futbolistas mencionado.

El Misilito de Puerto Cortés anotó su primer gol en su octavo juego en la Liga de España, siendo ahora un titular indiscutible con la camisa del Levante, que tiene como prioridad salvar la categoría.

HISTORIA

En 1959 se dio el primer gol de Honduras en la primera división de España y el gran protagonista fue la leyenda José Enrique la "Coneja" Cardona con el Elche. Posteriormente se convirtió en ídolo del Atlético de Madrid ganando dos títulos de primera y una corona de Copa del Generalísimo con los Colchoneros.

En total, según el portal especializado en estadísticas Bdfutbol, el oriundo de La Lima, Cortés, anotó un total de 43 goles en 141 partidos en total en la alta categoría española.

Gilberto Yearwood abrió un camino para colocar a Honduras en el ámbito futbolístico de España. El defensor llegó en 1977 y militó en cuatro clubes: Elche, Valladolid, Tenerife y Celta, en la primera división dejó un saldo total de 95 juegos y 7 goles.

Honduras siguió exportando jugadores a España, sobre todo luego del Mundial de 1982 y la mayoría eran para la segunda división. Volvió a celebrar y fue con Real Murcia.

Otra leyenda nacional Roberto "Macho" Figueroa se destapó con un doblete ante Real Sociedad en el campeonato de primera división y comenzó a ser figura. De las dos campañas en la élite, fueron 52 encuentros y 22 goles celebrados por el nacido en Olanchito, Yoro.

Pasaron muchos hasta volver a celebrar un gol en la primera división de España y esa barrera la rompió Anthony el Choco Lozano cuando el Girona lo fichó proveniente del Barcelona B.

En la temporada 2017-2018 clavó su único gol con el Girona, luego continuaría en la élite con Cádiz, Getafe y Almería. En total, el Choco marcó 15 goles en 141 encuentros.

Por lo hecho de los hondureños en la primera división de España, en resumen han sido cinco catrachos que ha anotado en la élite. Hasta los momentos 88 goles aparecen en las estadísticas de la competencia española.