"Hace honor a su apodo": desde España destacan a Kervin Arriaga y esto dicen del sufrimiento que pasó

<br />Su importancia con Honduras es a la vez un quebradero de cabeza para <b>Calero</b>. De hecho, en el siguiente parón en LaLiga, el combinado americano jugará dos partidos de clasificación para el Mundial 2026 y Arriaga tiene programado un choque ante Costa Rica solo 48 horas antes que el derbi del<b> Levante</b> ante el Valencia en<b> Mestalla del 21 de noviembre.</b><b>Arriaga</b>, nacido en Puerto Cortés en 1998, jugó con <b>Platense FC </b>y <b>Marathón</b> en su país y dio el salto a Estados Unidos con el<b> Minnesota.</b>Su buen hacer en la <b>MLS </b>llamó a la atención del <b>Partizán de Belgrado</b> en julio de 2024, aunque su experiencia en Serbia no salió como esperaba y la cesión en el <b>Zaragoza </b>le sirvió para que el <b>Levante </b>se fijara en él y pudiera cumplir su objetivo de debutar en <b>Primera División en España. </b>