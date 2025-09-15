Internacionales

Santos pelea el descenso y la excusa de Neymar tras fallar un gol cantado: "Es una mi***"

El astro brasileño se perdió una gran ocasión y culpó al campo sintético donde juega sus partidos el 'Galo'.

2025-09-15

Neymar y Santos siguen hundidos en el Brasileirao. Tras 22 fechas disputadas, el 'Peixe' apenas registra 6 triunfos, 5 empates y 11 caídas que lo mantienen en la decimosexta posición de la tabla con 23 unidades.

La situación no cambia y ayer igualaron de visita ante Atlético Mineiro 1-1, un duelo clave para intentar salir de la zona baja, ya que su rival cuenta con 25 puntos en la decimotercera plaza.

Neymar no tuvo su mejor partido y perdió la oportunidad de abrir el marcador a los 33 minutos tras un centro desde la derecha que no logró conectar frente al arco. Y la excusa del crack brasileño fue el campo sintético.

De hecho, sorprendió su presencia en el Arena MRV después de la información de que Neymar evitaría las canchas sintéticas para prevenir lesiones en las articulaciones.

Una vez finalizado el encuentro, el atacante publicó en su cuenta de Instagram una historia criticando fuertemente el campo de juego de Atlético Mineiro. "Comprobado. El sintético es una mi***", dijo con emojis de risa para suavizar su tremendo disgusto.

La publicación de Neymar criticando el campo sintético del Atlético Mineiro.

No es la primera vez que se queja del césped sintético en su país. En febrero criticó la medida de la liga brasileña de implementar campos de juego híbridos, como en el caso de Palmeiras.

"Es preocupante ver hacia dónde va el fútbol brasileño. Es absurdo que tengamos que discutir la hierba sintética en nuestros campos. Objetivamente, con el tamaño y representación que tiene nuestro fútbol, esto ni siquiera debería ser una opción. La solución a un césped malo es hacer uno bueno, así de simple", expresaba.

"En las ligas más respetadas del mundo, los jugadores son escuchados y se hacen inversiones para garantizar la calidad del césped en los estadios. Se trata de proporcionar calidad a aquellos que juegan y miran", cerró.

Santos enfrentará a Botafogo y Palmeiras en campos similares a los de Atlético Mineiro. El equipo de Neymar se está salvando del descenso por apenas un punto, aunque también tiene un partido menos.

