Santos pelea el descenso y la excusa de Neymar tras fallar un gol cantado: "Es una mi***"

No es la primera vez que se queja del césped sintético en su país. En febrero criticó la medida de la liga brasileña de implementar campos de juego híbridos, como en el caso de <b>Palmeiras</b>. "Es preocupante ver hacia dónde va el fútbol brasileño. Es absurdo que tengamos que discutir la hierba sintética en nuestros campos. Objetivamente, con el tamaño y representación que tiene nuestro fútbol, esto ni siquiera debería ser una opción. La solución a un césped malo es hacer uno bueno, así de simple", expresaba. "En las ligas más respetadas del mundo, los jugadores son escuchados y se hacen inversiones para garantizar la calidad del césped en los estadios. Se trata de proporcionar calidad a aquellos que juegan y miran", cerró. <b>Santos </b>enfrentará a <b>Botafogo </b>y <b>Palmeiras </b>en campos similares a los de <b>Atlético Mineiro</b>. El equipo de <b>Neymar </b>se está salvando del descenso por apenas un punto, aunque también tiene un partido menos.