Santos pelea el descenso y la excusa de Neymar tras fallar un gol cantado: "Es una mi***"

Neymar y Santos siguen hundidos en el Brasileirao. Tras 22 fechas disputadas, el 'Peixe' apenas registra 6 triunfos, 5 empates y 11 caídas que lo mantienen en la decimosexta posición de la tabla con 23 unidades.

La situación no cambia y ayer igualaron de visita ante Atlético Mineiro 1-1, un duelo clave para intentar salir de la zona baja, ya que su rival cuenta con 25 puntos en la decimotercera plaza.

Neymar no tuvo su mejor partido y perdió la oportunidad de abrir el marcador a los 33 minutos tras un centro desde la derecha que no logró conectar frente al arco. Y la excusa del crack brasileño fue el campo sintético.

De hecho, sorprendió su presencia en el Arena MRV después de la información de que Neymar evitaría las canchas sintéticas para prevenir lesiones en las articulaciones.

Una vez finalizado el encuentro, el atacante publicó en su cuenta de Instagram una historia criticando fuertemente el campo de juego de Atlético Mineiro. "Comprobado. El sintético es una mi***", dijo con emojis de risa para suavizar su tremendo disgusto.