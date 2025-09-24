Vitor Roque volvió a marcar: Palmeiras eliminó a River Plate y avanza a semifinales de la Libertadores

<b>Palmeiras </b>se instaló este miércoles en las semifinales de la Copa Libertadores al vencer por 3-1 a <b>River Plate </b>en su casa del Allianz Parque, un resultado con el que validó el triunfo por 1-2 obtenido la semana pasada en Buenos Aires en el partido de ida de los cuartos de final.<b>River Plate</b> mostró desde el inicio que estaba dispuesto a hacer lo necesario para quedarse con el boleto a semifis, pues a los 6 minutos el portero<b> Franco Armani</b> conjuró el peligro al desviar un fuerte disparo de <b>Piquerez </b>y a los 8 <b>Maximiliano Salas</b>, de cabeza, convirtió el primer gol de la noche después de un centro que envió con precisión el colombiano <b>Juan Fernando Quintero</b>.<b>Palmeiras </b>intentó reaccionar y se acercó al empate con un cabezazo de <b>Felipe Anderson</b>, pero <b>Armani </b>manoteó la pelota y <b>Lautaro Rivero</b> la mandó fuera del área.Por el resto del primer tiempo, el 'Verdao' no volvió a visitar la puerta de <b>River</b>, que en cambio manejó el partido y tuvo opciones de aumentar la cuenta, la más clara cuando<b> Kevin Castaño</b> definió con un tiro débil.El segundo tiempo fue otra cosa. <b>Palmeiras </b>empató rápidamente a través de <b>Vítor Roque</b> después de que <b>Armani </b>le dejara el balón en bandeja tras un despeje errático. El delantero había marcado en la ida y hoy volvió a mecer las redes.La igualdad le dio confianza al equipo brasileño y lo animó a buscar el triunfo, frente a un <b>River </b>que paulatinamente se llenó de ansiedad y cayó en imprecisiones.Y lo consiguió, en el primer minuto añadido, mediante un penal que ejecutó el argentino <b>José López</b> con un potente cobro de zurda que elevó la cuenta a 2-1, y dos minutos después él mismo le picó la pelota a <b>Armani</b>, que estaba adelantado, para el 3-1 final.<b>Palmeiras </b>se enfrentará en semifinales al vencedor de la llave entre <b>Sao Paulo</b> y <b>Liga de Quito</b>, que el jueves se miden en el partido de vuelta en los pagos del equipo brasileño, con ventaja de 2-0 para el conjunto ecuatoriano.