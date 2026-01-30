¿Jugará Kervin Arriaga? Alineaciones, hora y canal dónde ver el Levante vs Atlético de Madrid por LaLiga

El Atlético de Madrid de Diego Simeone solo ha ganado en tres de sus once visitas al Levante, al que se enfrenta este sábado sin pausa ni descanso, con apenas 67 horas y media entre partidos, dentro del desgaste de tantos encuentros tan seguidos y de un mercado aún sin fichajes, con las bajas de Antoine Griezmann y Giuliano Simeone y frente a su peor defecto de este curso: la resolución en las áreas.No es solo la contundencia ofensiva, sino también la defensiva. Tampoco es únicamente una cuestión de tino, sino también de calidad en los últimos metros para el último pase, el remate decisivo, sin la incidencia definitiva que deben tener (y no tienen actualmente) ni Julián Álvarez ni Alex Baena, los dos jugadores llamados a ser diferenciales.