Barcelona no pierde el tiempo y blinda a Fermín López: su nuevo contrato y cláusula de rescisión

El FC Barcelona blindó a Fermín López. El canterano de 22 años nunca tuvo intenciones de abandonar la disciplina azulgrana pese a las ofertas que le llegaron desde la Premier League y este viernes se confirmó su renovación de contrato. Por medio de un comunicado oficial, el Barça anunció que llegaron a un acuerdo con el jugador para extender su vínculo hasta el 30 de junio de 2031. Se trata de uno de los contratos estratégicos en la planificación de la dirección deportiva que dirige Deco.

Fermín ya había declarado el pasado lunes que todo marchaba sin problemas para seguir su carrera en el club catalán: "Sí, está el tema bastante bien, quedan algunas cosas, pero yo tengo intención de estar en el Barça, que es lo más importante para mí y la verdad es que espero que se de pronto y muy contento". El futbolista tenía contrato hasta 2029, un acuerdo que se había sellado el 31 de octubre de 2024. Entonces su cláusula de rescisión pasó a ser de 500 millones de euros, lo que parecía auyentar los cantos de sirena que llegaban desde la Premier, precisamente del Chelsea.