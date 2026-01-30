Barcelona no pierde el tiempo y blinda a Fermín López: su nuevo contrato y cláusula de rescisión

Pese a que el club inglés preparó una propuesta para intentar convencerlo, <b>Fermín </b>nunca estuvo dispuesto en salir. Fue su férrea voluntad de triunfar con el <b>Barcelona </b>lo que le llevó a quedarse. Nada más que eso.La dirección deportiva se movió rápidamente para asegurarse su continuidad ampliando los años de contrato y mejorando de forma importante su ficha.<b>Fermín </b>esta protagonizando un gran temporada bajo las órdenes de <b>Hansi Flick</b>. Lleva 10 goles y 11 asistencias en 26 partidos disputados entre todas las competiciones.