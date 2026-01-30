Una estrella del Bayern Múnich anuncia que se marcha a final de temporada: "Lo hemos decidido con el club"

<b>Leon Goretzka </b>continuará hasta el final de temporada en <b>Bayern Múnich</b>, según confirmó este viernes <b>Christoph Freund</b>, su director deportivo, por lo que no irá al <b>Atlético de Madrid</b> en este mercado de invierno tras los fuertes rumores que lo vincularon al club rojiblanco."Leon se siente muy cómodo en este equipo. Ha decidido quedarse aquí. Juega muy fuerte, está a un nivel extremadamente alto, por lo que no es de extrañar que haya habido consultas, incluidas preguntas concretas (por él en este mercado de invierno)”, explicó <b>Freund </b>en la rueda de prensa previa al choque de mañana contra el <b>Hamburgo</b>.