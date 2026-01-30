Una estrella del Bayern Múnich anuncia que se marcha a final de temporada: "Lo hemos decidido con el club"

Leon Goretzka continuará hasta el final de temporada en Bayern Múnich, según confirmó este viernes Christoph Freund, su director deportivo, por lo que no irá al Atlético de Madrid en este mercado de invierno tras los fuertes rumores que lo vincularon al club rojiblanco. "Leon se siente muy cómodo en este equipo. Ha decidido quedarse aquí. Juega muy fuerte, está a un nivel extremadamente alto, por lo que no es de extrañar que haya habido consultas, incluidas preguntas concretas (por él en este mercado de invierno)”, explicó Freund en la rueda de prensa previa al choque de mañana contra el Hamburgo.

El directo deportivo del Bayern añadió que Goretzka termina contrato el próximo verano y ahí sí acabará su vínculo con la entidad alemana. "Es una parte importante del equipo. Nos hemos comunicado abiertamente con todos los involucrados, porque su contrato acaba en verano. Debido a esta dinámica en las últimas semanas, hemos intensificado las conversaciones y hablado abiertamente sobre lo que será su camino en verano. En verano su camino en el Bayern habrá concluido", aseguró. "Entonces habrá estado aquí durante ocho años muy exitosos, pero antes luchará con nosotros para que todavía tengamos buenas semanas", añadió Freund, que compareció junto a Vincent Kompany, técnico del conjunto bávaro.

"Mi relación con León siempre ha sido buena y honesta. Su papel con nosotros siempre fue importante. Espero con ansias los momentos que aún podamos disfrutar. Por eso su motivación era tan grande para continuar en el Bayern", dijo el entrenador, por su parte.

LA CARTA DE GORETZKA