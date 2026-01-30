Internacionales

Una estrella del Bayern Múnich anuncia que se marcha a final de temporada: "Lo hemos decidido con el club"

El conjunto bávaro se quedará sin uno de sus referentes a partir del próximo curso: Leon Goretzka confirma su adiós.

2026-01-30

Leon Goretzka continuará hasta el final de temporada en Bayern Múnich, según confirmó este viernes Christoph Freund, su director deportivo, por lo que no irá al Atlético de Madrid en este mercado de invierno tras los fuertes rumores que lo vincularon al club rojiblanco.

"Leon se siente muy cómodo en este equipo. Ha decidido quedarse aquí. Juega muy fuerte, está a un nivel extremadamente alto, por lo que no es de extrañar que haya habido consultas, incluidas preguntas concretas (por él en este mercado de invierno)”, explicó Freund en la rueda de prensa previa al choque de mañana contra el Hamburgo.

El directo deportivo del Bayern añadió que Goretzka termina contrato el próximo verano y ahí sí acabará su vínculo con la entidad alemana.

"Es una parte importante del equipo. Nos hemos comunicado abiertamente con todos los involucrados, porque su contrato acaba en verano. Debido a esta dinámica en las últimas semanas, hemos intensificado las conversaciones y hablado abiertamente sobre lo que será su camino en verano. En verano su camino en el Bayern habrá concluido", aseguró.

"Entonces habrá estado aquí durante ocho años muy exitosos, pero antes luchará con nosotros para que todavía tengamos buenas semanas", añadió Freund, que compareció junto a Vincent Kompany, técnico del conjunto bávaro.

Goretzka ha ganado un total de 17 títulos a lo largo de su carrera, la mayoría de ellos con Bayern Múnich.

"Mi relación con León siempre ha sido buena y honesta. Su papel con nosotros siempre fue importante. Espero con ansias los momentos que aún podamos disfrutar. Por eso su motivación era tan grande para continuar en el Bayern", dijo el entrenador, por su parte.

LA CARTA DE GORETZKA

Después de que el Bayern confirmara su adiós a final de temporada, Goretzka se quiso despedir de su afición con una carta en Instagram, en la que también hace referencia a los vínculos de los últimos días con el Atlético.

"Queridos fans, los últimos días han sido más turbulentos de lo esperado. Al mismo tiempo, lo dejaron claro: por mucho que me siento honrado por el interés de los mejores clubes internacionales, claramente he decidido por mí mismo que quiero quedarme con el FC Bayern hasta el final de la temporada.

Me siento obligado con este equipo y el club. Nuestro objetivo común es que en mayo estemos de nuevo en Marienplatz con las manos llenas y esta vez contigo podamos celebrar los títulos muy grandes.

Al mismo tiempo, el club y yo hemos decidido en buenas y constructivas discusiones que nuestro exitoso tiempo juntos en el verano llega a su fin. Como se ha dicho antes, también es el momento adecuado para mí para reunir una vez más un nuevo capital: como jugador de fútbol y como ser humano.

Pero todavía hay mucho que hacer antes de eso. Hagamos todo juntos para que con el FC Bayern y también con la Selección logremos el máximo éxito esta temporada y en el Mundial. ¡Estoy deseando esto! ¡Gracias por su apoyo!".

