Hansi Flick responde sobre fichajes y rompe el silencio por la salida de Dro: "Aquí tenía un gran futuro"

El líder <b>Barcelona </b>visita este sábado el Estadio Martínez Valero para enfrentar al <b>Elche </b>por la jornada 22 de LaLiga. <b>Hansi Flick</b> atendió la rueda de prensa previo al partido y explicó que tienen que mejorar en la defensa para no encajar tantos goles en los primeros minutos. Además, el técnico alemán finalmente rompió el silencio sobre la salida de <b>Dro</b>. Había dicho anteriormente que no hablaría hasta que se oficializara la marcha del jugador, que ya se encuentra en el <b>PSG </b>de <b>Luis Enrique</b>.