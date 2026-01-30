Hansi Flick responde sobre fichajes y rompe el silencio por la salida de Dro: "Aquí tenía un gran futuro"

El líder Barcelona visita este sábado el Estadio Martínez Valero para enfrentar al Elche por la jornada 22 de LaLiga. Hansi Flick atendió la rueda de prensa previo al partido y explicó que tienen que mejorar en la defensa para no encajar tantos goles en los primeros minutos. Además, el técnico alemán finalmente rompió el silencio sobre la salida de Dro. Había dicho anteriormente que no hablaría hasta que se oficializara la marcha del jugador, que ya se encuentra en el PSG de Luis Enrique.

Encajan muchos goles "Hemos recibido muchos goles. La mentalidad es buena, tenemos calidad y creemos en nosotros, pero hay que mejorar los primeros minutos. Hay que estar preparados desde el inicio. Debemos dar un paso adelante desde el primer segundo". Tramo importante de la temporada "Lucharemos hasta el final, como el Madrid, el Atlético o el Villarreal. Es una gran competición y esperamos acabar primeros". Duelo ante Elche "Eder Sarabia (técnico del Elche) ha hecho un trabajo fantástico. Me gusta cómo juegan, son valientes y ofrecen muchas opciones. El año pasado tuvieron más posesión que nosotros".

¿Refuerzos? "Espero que volvamos a tener jugadores de lesión. Pedri quizá vuelva pronto, Gavi también ha entrenado algo más; ya veremos. Tengo buen equipo y creo en su calidad". Salida de Dro rumbo al PSG "He cambiado de opinión, ya no quiero decir nada (risas). Me gusta mucho Dro y por supuesto estoy decepcionado, pero es fútbol. Aquí tenía un gran futuro, pero ha tomado otra decisión y debo respetarla. Esto es fútbol". Casadó y Bernal "Como dije, Casadó es un fantástico profesional y también lo es Bernal. Cuando juegas para el Barça y eres un jugador joven, la paciencia es muy importante, porque estás jugando con los mejores jugadores del mundo y en el mejor club. Realmente, me encantan estos jugadores".