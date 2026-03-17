Flick sentencia su futuro en Barcelona y sorprende a todos con lo que dijo: "Tenemos mucho tiempo por delante"

El entrenador del Barcelona sorprendió a todos tras confirmar en conferencia su futuro como técnico de Barcelona.

    Hansi Flick dejó claro que no piensa en irse de Barcelona y que el club catalán será el último que dirigirá en su carrera.
2026-03-17

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, ha asegurado que "no es el momento" de hablar sobre su renovación, algo que ha puesto este martes encima de la mesa el presidente electo, Joan Laporta, aunque ha desvelado que su intención es retirarse una vez termine su etapa en el club azulgrana.

"Ya veremos qué pasa con mi futuro, tenemos mucho tiempo por delante. No estoy pensando en irme a otro lugar. El Barça será mi último club, mi último trabajo. Estoy muy contento aquí", ha afirmado el técnico alemán en la rueda de prensa previa al partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League contra el Newcastle.

Flick, que tiene contrato hasta el 30 de junio de 2027, ha realizado estas declaraciones después de que Laporta haya asegurado en una entrevista a la emisora RAC1 que está previsto "anunciar en breve" la renovación del contrato del técnico alemán hasta 2028.

Al ser preguntado en dos ocasiones por esta cuestión, el preparador germano ha preferido centrarse en el partido de la Champions League de este miércoles ante el Newcastle, aunque ha insistido en que está "muy contento" en Barcelona.

"Primero, tengo que hablarlo con mi familia. Tenemos tiempo. Ahora no es el momento de hablar sobre mi renovación", ha reiterado Flick, que el domingo acudió a votar por Laporta en las elecciones a la presidencia de la entidad.

Al ser preguntado por los comicios, el entrenador del Barça ha apuntado que "cuando tienes una buena estructura, tienes estabilidad" y se ha mostrado "contento" de que Laporta, recién renovado en el cargo, haya acudido a la Ciudad Deportiva Joan Gamper para saludar al equipo antes de medirse al Newcastle. "Nos ha deseado suerte para mañana", ha comentado.

Sobre el parte ante Newcastle, Flick ha analizado con sus jugadores el duelo que disputaron en St. James' Park y les ha instado a tener "confianza y convicción" para superar la presión "hombre a hombre" que planteará el técnico visitante, Eddie Howe.

Y, al ser preguntado por las opciones del Barça de conquistar la Champions League, se ha mostrado cauto: "Sabemos que puede pasar de todo en el fútbol. Esto puede cambiar mañana, pero somos positivos y optimistas, porque tenemos calidad. Somos capaces de ganar esta Champions, pero tenemos que mejorar y deben regresar algunos jugadores de sus lesiones. Esto último es importante de cara al próximo mes".

Sobre algunos nombres propios de la eliminatoria, el preparador de germano ha comentado que Lamine Yamal, suplente en el último encuentro contra el Sevilla (5-2), ha completado dos buenos entrenamientos antes de medirse al conjunto inglés, y ha reconocido que Dani Olmo es una opción para ocupar la posición de 'falso 9'.

"Dani podría ser una opción como falso '9', lo hemos planteado, pero ahora mismo no lo sé. En partidos grandes como este, hay jugadores que pueden recuperar el máximo nivel. Necesitamos a Ferran Torres y (Robert) Lewandowski al máximo nivel en el próximo mes y hasta final de temporada para conseguir nuestros objetivos", ha admitido.

Antes de medirse al Newcastle, el entrenador del Barcelona ha admitido que esta noche vivirá desde el sofá de su casa el Manchester City-Real Madrid, un eliminatoria que, en su opinión, será "complicada" para el equipo inglés después del 3-0 que encajó en el Santiago Bernabéu.

Agencia EFE

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.
