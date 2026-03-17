Barcelona tiene 'fichaje' cerrado y lo anunciará pronto; en vilo por el futuro de Lewandowski: "Máxima dificultad"

Joan Laporta, presidente electo de Barcelona, reveló que esperan anunciar pronto 'fichaje' y el futuro de tres futbolitas.

  • Barcelona tiene 'fichaje' cerrado y lo anunciará pronto; en vilo por el futuro de Lewandowski: Máxima dificultad

    Joan Laporta espera que Robert Lewandowski pueda renovar su contrato con el Barcelona.
2026-03-17

El abogado Joan Laporta, presidente electo del FC Barcelona, ha asegurado este martes que se espera "anunciar en breve" la renovación del contrato del técnico alemán Hansi Flick hasta 2028.

Así lo ha asegurado en un entrevista en 'Rac1'. Laporta, que no podrá tomar posesión del cargo hasta el 1 de julio, ha recalcado que el actual entrenador del Barcelona, que finaliza compromiso el 30 de junio de 2027, está "muy a gusto" en el club catalán.

Es más, se imagina todo su próximo mandato (hasta 2031) con Flick como entrenador. "Sería la consecuencia de que el proyecto funciona. ¿Cinco años? Es joven y tiene mucha energía", ha insistido.

La renovación de Deco

A Laporta también le gustaría renovar el compromiso al director deportivo, Anderson Luis de Souza 'Deco': "Está haciendo un trabajo extraordinario. Esta funcionando muy bien la dupla Deco y Flick y no es fácil. Espero que Deco quiera renovar".

En todo caso, el abogado barcelonés ha recordado que hasta el 1 de julio quien renegocia todas estas cuestiones es el actual presidente en funciones, Rafael Yuste.

"Yo puedo dar mi opinión, pero no firmar nada. No puedo participar ni en actos de representación ni tampoco en actos de disposición", ha recordado.

Joan Laporta dejó claro que espera anunciar pronto la renovación de Hansi Flick y que le gustaría tenerlo hasta 2031 en Barcelona.

Joan Laporta dejó claro que espera anunciar pronto la renovación de Hansi Flick y que le gustaría tenerlo hasta 2031 en Barcelona.

Lewandowski, Rashford y Cancelo

En cuanto a la planificación deportiva, Laporta también confía en la continuidad de Robert Lewandowski, que acaba contrato este 30 de junio, porque "se lo merece", ya que llegó al Barça en "una situación de máxima dificultad" y al club catalán le fue "muy bien".

También espera llegar a un acuerdo con el Manchester United para que los azulgranas fichen definitivamente a Marcus Rashford (ahora está como cedido) y mantengan a Joao Cancelo.

Sobre Lamine Yamal, Laporta ha insistido en que es "artista, un genio y es del Barça" y ha recordado que su renovación con los azulgrana no fue complicada, mientras que admite que estaría "encantadísimo" de poder arreglar la relación personal con Leo Messi.

"No está en una situación de no retorno. La última vez que nos vimos fue dentro de la normalidad. Le agradezco a Leo (Messi) que no se haya posicionado por ninguna opción (en estas últimas elecciones)", ha argumentado.

