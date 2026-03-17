Barcelona tiene 'fichaje' cerrado y lo anunciará pronto; en vilo por el futuro de Lewandowski: "Máxima dificultad"

Es más, se imagina todo su próximo mandato (hasta 2031) con <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/internacionales/hansi-flick-barcelona-gavi-recupera-laliga-alta-medica-partido-sevilla-GP29731340" target="_blank">Flick</a> </b>como entrenador. "Sería la consecuencia de que el proyecto funciona. ¿Cinco años? Es joven y tiene mucha energía", ha insistido.<b>La renovación de Deco</b>A Laporta también le gustaría renovar el compromiso al director deportivo, Anderson Luis de Souza 'Deco': "Está haciendo un trabajo extraordinario. Esta funcionando muy bien la dupla Deco y Flick y no es fácil. Espero que Deco quiera renovar".En todo caso, el abogado barcelonés ha recordado que hasta el 1 de julio quien renegocia todas estas cuestiones es el actual presidente en funciones, Rafael Yuste."Yo puedo dar mi opinión, pero no firmar nada. No puedo participar ni en actos de representación ni tampoco en actos de disposición", ha recordado.