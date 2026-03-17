"No veo la remontada del Manchester City en Champions, no están como hace 4 o 5 años que era un equipazo"

El exfutbolista alemán de Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid, Bernd Schuster, se mostró confiado con que el equipo blanco llegue a cuartos de final de la Champions League ya que el Manchester City "no está como hace 4 o 5 años". El conjunto de Álvaro Arbeloa buscará defender a domicilio el resultado que cosechó frente al Manchester City durante la ida de la Champions League. "El 3-0 es un gran resultado, sabemos que el Madrid sabe marcar goles, puede encajar uno o dos pero sabe marcar y eso va a ser importante. No veo la remontada del City, no les veo como hace 4 o 5 años que era un equipazo" señaló el alemán con motivo de la presentación de su torneo de gol Schuster & friends.

Schuster también valoró la situación de sus otros dos antiguos equipos en España: "Al Atlético lo veo como al Real Madrid, lo veo muy hecho, con un resultado magnifico y ademas ha llegado en un momento dulce. También confío en el Barcelona, aunque el resultado es duro, en casa serán capaces de resolverlo". Con respecto a las comparaciones entre el fútbol español con la Premier, el alemán subrayó que en Inglaterra "todo funciona diferente" y mientras que España "lleva años viviendo de tres equipos (Madrid, Barça y Atleti), la Premier tiene seis o siete" además de elogiar el ritmo y la intensidad de la liga inglesa.