"No veo la remontada del Manchester City en Champions, no están como hace 4 o 5 años que era un equipazo"

<b>Schuster </b>también valoró la situación de sus otros dos antiguos equipos en España: "Al Atlético lo veo como al Real Madrid, lo veo muy hecho, con un resultado magnifico y ademas ha llegado en un momento dulce. También confío en el Barcelona, aunque el resultado es duro, en casa serán capaces de resolverlo".Con respecto a las comparaciones entre el fútbol español con la <b>Premier</b>, el alemán subrayó que en Inglaterra "todo funciona diferente" y mientras que España "lleva años viviendo de tres equipos (Madrid, Barça y Atleti), la Premier tiene seis o siete" además de elogiar el ritmo y la intensidad de la liga inglesa.